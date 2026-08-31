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El Gobierno podría avanzar durante los próximos días con un nuevo incremento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas. La actualización comenzaría a regir en septiembre y se instrumentaría mediante un esquema de cuatro tramos mensuales que se extendería hasta diciembre.

Hasta el momento, la medida no fue publicada en el Boletín Oficial. Por ese motivo, tanto los porcentajes como los montos que se analizan tendrían carácter estimativo y podrían experimentar modificaciones antes de su oficialización.

Las primeras estimaciones situarían el aumento alrededor del 7% para septiembre. Sin embargo, un cuadro preliminar que circula entre sectores vinculados con las Fuerzas Armadas proyectaría nuevas actualizaciones para octubre, noviembre y diciembre .

De concretarse ese esquema, los haberes militares podrían registrar una mejora inicial cercana al 6,9% en septiembre. Posteriormente, se aplicarían incrementos estimativos del 1,8% en octubre, del 1,6% en noviembre y del 1,5% en diciembre.

Al ser los salarios militares tan bajos, los aumentos rondarían de un poco más de 100 mil pesos en los grados más bajos y un máximo de 400 mil en los grados superiores.

Como cada porcentaje se calcularía sobre la escala actualizada del mes anterior, la recomposición acumulada entre agosto y diciembre podría alcanzar aproximadamente el 12,2%.

Blindados Stryker con el ministro Carlos Presti, el ex ministro Luis Petri y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

Por ejemplo, el haber mensual de un voluntario o marinero de segunda podría pasar de los actuales $732.452 a unos $821.986 en diciembre. La diferencia rondaría los $89.500.

A medida que aumentara la jerarquía, también crecería la diferencia nominal. Un subteniente, guardiamarina o alférez podría recibir alrededor de $120.000 adicionales entre agosto y diciembre; un sargento o cabo principal sumaría unos $128.000; y un suboficial mayor podría registrar una mejora superior a los $206.000.

Entre los oficiales, un mayor o capitán de corbeta podría acumular una diferencia cercana a los $201.000; un teniente coronel, capitán de fragata o vicecomodoro recibiría aproximadamente $255.000 más; mientras que para las máximas jerarquías la mejora podría superar los $400.000.

Cuánto cobrarían los militares desde septiembre

De mantenerse el cuadro estimativo, los haberes mensuales quedarían proyectados de la siguiente manera:

Grado Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Teniente general, almirante, brigadier general $3.603.781 $3.668.649 $3.727.347 $3.783.257 General de división, vicealmirante, brigadier mayor $3.213.781 $3.271.629 $3.323.975 $3.373.834 General de brigada, contralmirante, brigadier $2.928.071 $2.980.776 $3.028.469 $3.073.896 Coronel, capitán de navío, comodoro $2.564.733 $2.610.898 $2.652.673 $2.692.463 Teniente coronel, capitán de fragata, vicecomodoro $2.229.912 $2.270.050 $2.306.371 $2.340.966 Mayor, capitán de corbeta $1.756.798 $1.788.420 $1.817.035 $1.844.290 Capitán, teniente de navío $1.454.977 $1.481.167 $1.504.866 $1.527.439 Teniente primero, teniente de fragata, primer teniente $1.294.110 $1.317.411 $1.338.489 $1.358.566 Teniente, teniente de corbeta $1.166.689 $1.187.690 $1.206.693 $1.224.793 Subteniente, guardiamarina, alférez $1.056.639 $1.075.659 $1.092.869 $1.109.262 Suboficial mayor $1.801.887 $1.834.321 $1.863.670 $1.891.625 Suboficial principal $1.597.415 $1.626.169 $1.652.187 $1.676.970 Sargento ayudante, suboficial primero, suboficial ayudante $1.416.131 $1.441.621 $1.464.687 $1.486.658 Sargento primero, suboficial segundo, suboficial auxiliar $1.245.646 $1.268.067 $1.288.357 $1.307.682 Sargento, cabo principal $1.118.305 $1.138.435 $1.156.650 $1.174.000 Cabo primero $1.003.616 $1.021.681 $1.038.028 $1.053.598 Cabo, cabo segundo $928.903 $945.624 $960.754 $975.165 Voluntario de primera, marinero de primera $846.104 $861.334 $875.115 $888.242 Voluntario de segunda, marinero de segunda $782.991 $797.085 $809.838 $821.986

Los importes corresponderían al “haber mensual” de cada jerarquía. Por lo tanto, no representarían necesariamente el salario final de bolsillo, que podría variar según los suplementos, adicionales, compensaciones y descuentos aplicables a cada integrante de las Fuerzas Armadas.

Qué falta para que se concrete el aumento

La última actualización oficial fue establecida mediante la Resolución Conjunta 35/2026 de los ministerios de Economía y Defensa. Esa norma fijó las escalas correspondientes a junio, julio y agosto.

Para que los nuevos valores comenzaran a regir, Economía y Defensa deberían aprobar otra resolución conjunta con los montos para cada jerarquía y publicarla en el Boletín Oficial .

Hasta que se produzca esa oficialización, el esquema de septiembre a diciembre debería considerarse una proyección. No obstante, la circulación de una escala preliminar alimentaría la expectativa de que el Gobierno pudiera anunciar próximamente una nueva recomposición salarial para el personal militar.