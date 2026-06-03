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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará cambios en el esquema de pagos para jubilados y pensionados a partir de junio de 2026.

La actualización responde al incremento de los haberes previsionales y modifica los parámetros utilizados para determinar quiénes podrán acceder al bono extraordinario que el Gobierno decidió mantener durante este mes.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 399/2026 y contempla la continuidad del refuerzo económico destinado a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

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Este es el nuevo límite para cobrar el bono de ANSES

Con la actualización de las prestaciones previsionales, el ingreso mínimo pasó a ubicarse en $ 403.317,99. Como consecuencia, también se modificó el tope utilizado para calcular el bono extraordinario.

Desde junio, quienes perciban ingresos previsionales de hasta $ 473.317,99 podrán recibir la asistencia económica de manera total o parcial. Este valor surge de sumar el haber mínimo vigente y el monto máximo del refuerzo, fijado en $ 70.000.

¿Cómo se calcula el bono para jubilados?

El mecanismo de liquidación continuará siendo escalonado.

  • Los jubilados que cobren el haber mínimo recibirán el bono completo de $ 70.000.
  • Aquellos cuyos ingresos superen el mínimo percibirán un monto proporcional que les permita alcanzar el nuevo tope establecido.
  • Los beneficiarios que superen los $ 473.317,99 con su haber mensual quedarán excluidos del refuerzo.

Por ejemplo, una persona que cobre $ 433.317,99 recibirá un adicional de $40.000 para completar el límite previsto por el sistema.

¿Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en junio?

El sexto mes del año concentrará tres conceptos distintos: el haber mensual actualizado, el bono extraordinario y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima recibirán:

  • Haber mensual: $ 403.317,99.
  • Bono extraordinario: $ 70.000.
  • Medio aguinaldo: $ 201.659.

La suma total alcanzará los $ 674.976,99, convirtiéndose en uno de los ingresos más elevados del año para este grupo de beneficiarios.

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Calendario de pagos para jubilados y pensionados

ANSES informó que los depósitos comenzarán el 8 de junio y se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.