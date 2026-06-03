Bono para jubilados: el Gobierno confirmó que este grupo cobrará el extra de $ 70.000

En esta noticia Calendario de pagos para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará cambios en el esquema de pagos para jubilados y pensionados a partir de junio de 2026.

La actualización responde al incremento de los haberes previsionales y modifica los parámetros utilizados para determinar quiénes podrán acceder al bono extraordinario que el Gobierno decidió mantener durante este mes.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 399/2026 y contempla la continuidad del refuerzo económico destinado a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Este es el nuevo límite para cobrar el bono de ANSES

Con la actualización de las prestaciones previsionales, el ingreso mínimo pasó a ubicarse en $ 403.317,99. Como consecuencia, también se modificó el tope utilizado para calcular el bono extraordinario.

Desde junio, quienes perciban ingresos previsionales de hasta $ 473.317,99 podrán recibir la asistencia económica de manera total o parcial. Este valor surge de sumar el haber mínimo vigente y el monto máximo del refuerzo, fijado en $ 70.000.

¿Cómo se calcula el bono para jubilados?

El mecanismo de liquidación continuará siendo escalonado.

Los jubilados que cobren el haber mínimo recibirán el bono completo de $ 70.000.

Aquellos cuyos ingresos superen el mínimo percibirán un monto proporcional que les permita alcanzar el nuevo tope establecido.

Los beneficiarios que superen los $ 473.317,99 con su haber mensual quedarán excluidos del refuerzo.

Por ejemplo, una persona que cobre $ 433.317,99 recibirá un adicional de $40.000 para completar el límite previsto por el sistema.

¿Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en junio?

El sexto mes del año concentrará tres conceptos distintos: el haber mensual actualizado, el bono extraordinario y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima recibirán:

Haber mensual: $ 403.317,99.

Bono extraordinario: $ 70.000.

Medio aguinaldo: $ 201.659.

La suma total alcanzará los $ 674.976,99, convirtiéndose en uno de los ingresos más elevados del año para este grupo de beneficiarios.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados

ANSES informó que los depósitos comenzarán el 8 de junio y se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo