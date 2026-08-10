El Gobierno de Claudia Sheinbaum garantizó pago de aguinaldo completo para quienes participen del Servicio de Vinculación Productiva

El gobierno de Claudia Sheinbaum aprueba el aguinaldo a los adultos mayores con credencial INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) que se encuentren inscriptos en el Programa de Vinculación Productiva.

Ante la duda de si se trata de un bono universal o un beneficio exclusivo, las normativas laborales y los lineamientos del Gobierno de México aclaran el funcionamiento real de esta prestación.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum garantizó pago de aguinaldo completo para quienes participen del Servicio de Vinculación Productiva. INAPAM

¿A quiénes corresponde el aguinaldo INAPAM y de cuánto es el monto?

Es fundamental precisar que el INAPAM no deposita un aguinaldo de forma directa ni automática por el simple hecho de poseer la tarjeta de descuentos.

El derecho al aguinaldo de fin de año aplica específicamente para aquellos adultos mayores que se encuentran incorporados al Servicio de Vinculación Productiva del instituto, mediante el cual laboran formalmente en empresas, comercios o instituciones privadas y públicas.

Este beneficio está respaldado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Las personas de 60 años o más que hayan sido contratadas por medio del programa de empleo formal del organismo tienen garantizados todos los derechos de ley, incluyendo un salario justo, seguridad social, vacaciones y la gratificación anual de fin de año.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo debe ser equivalente a un mínimo de 15 días de salario para quienes hayan laborado el año completo. En caso de no haber cumplido los 12 meses de servicio con el mismo patrón, el trabajador adulto mayor tiene derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabajado.

Fechas de pago y cómo obtener este beneficio laboral

La legislación mexicana establece que los patrones deben realizar el depósito o entrega del aguinaldo antes del 20 de diciembre. Esta fecha límite aplica de forma obligatoria para todos los empleadores que mantengan en su plantilla laboral a personas inscritas en el esquema de ocupación productiva del INAPAM.

Para acceder a este beneficio, el primer paso es formar parte del mercado de trabajo formal a través de la bolsa de empleo del instituto: