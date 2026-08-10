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El gobierno de Claudia Sheinbaum aprueba el aguinaldo a los adultos mayores con credencial INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) que se encuentren inscriptos en el Programa de Vinculación Productiva.
Ante la duda de si se trata de un bono universal o un beneficio exclusivo, las normativas laborales y los lineamientos del Gobierno de México aclaran el funcionamiento real de esta prestación.
¿A quiénes corresponde el aguinaldo INAPAM y de cuánto es el monto?
Es fundamental precisar que el INAPAM no deposita un aguinaldo de forma directa ni automática por el simple hecho de poseer la tarjeta de descuentos.
El derecho al aguinaldo de fin de año aplica específicamente para aquellos adultos mayores que se encuentran incorporados al Servicio de Vinculación Productiva del instituto, mediante el cual laboran formalmente en empresas, comercios o instituciones privadas y públicas.
Este beneficio está respaldado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Las personas de 60 años o más que hayan sido contratadas por medio del programa de empleo formal del organismo tienen garantizados todos los derechos de ley, incluyendo un salario justo, seguridad social, vacaciones y la gratificación anual de fin de año.
De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo debe ser equivalente a un mínimo de 15 días de salario para quienes hayan laborado el año completo. En caso de no haber cumplido los 12 meses de servicio con el mismo patrón, el trabajador adulto mayor tiene derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabajado.
Fechas de pago y cómo obtener este beneficio laboral
La legislación mexicana establece que los patrones deben realizar el depósito o entrega del aguinaldo antes del 20 de diciembre. Esta fecha límite aplica de forma obligatoria para todos los empleadores que mantengan en su plantilla laboral a personas inscritas en el esquema de ocupación productiva del INAPAM.
Para acceder a este beneficio, el primer paso es formar parte del mercado de trabajo formal a través de la bolsa de empleo del instituto:
- Acudir al módulo de Vinculación Productiva más cercano al domicilio.
- Presentar documentación básica: credencial del INAPAM original, identificación oficial vigente (INE), CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y dos fotografías tamaño infantil.
- Selección de perfil: un asesor evalúa capacidades, experiencia y preferencias para postular a vacantes en empresas aliadas.
- Firma de contrato: al ser contratado, se formaliza la relación laboral sujeta a la Ley Federal del Trabajo, adquiriendo el derecho al cobro de sueldo, aguinaldo y prestaciones.