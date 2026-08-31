ANSES se vio obligada a pagar un retroactivo diario de $ 15.000 hasta restituir el cobro y lo adeudado.

El Gobierno confirmó que volverá a pagar en septiembre el bono de hasta $ 70.000 para jubilados y pensionados que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga mes a mes a estos grupos.

La decisión fue oficializada este lunes a través de la publicación del decreto 824 en el Boletín Oficial.

La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

Sin embargo, a diferencia de los haberes que aumentan todos los meses en línea con la inflación, para el mes que viene el bono se mantendrá en $ 70.000, el mismo valor congelado desde marzo de 2024.

Bono para jubilados ANSES: cuánto cobro en septiembre

La ANSES pagará el extra junto con los haberes del noveno mes de 2026. Estos tendrán además un ajuste de 2,1% en septiembre a partir de la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

Así, la jubilación mínima llegará a $ 428.633, sin el bono extraordinario de $ 70.000. Teniendo este en cuenta, el monto a percibir en septiembre será de $ 498.633.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $ 2.884.296 para septiembre .

¿Quiénes cobran el bono de $ 70.000?

Para cobrar los $ 70.000 completos, es necesario percibir el haber mínimo. Quienes cobren un monto superior, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno.

Podrán acceder al beneficio:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aclara que el adicional “no será susceptible de descuentos ni computables para ningún otro concepto” .

Remarcaron que la suma se otorga para “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.

Cuando cobran los jubilados en septiembre

El calendario de pagos continúa de manera ordenada y habitual:

Calendario para jubilados que cobran el haber mínimo

Para los titulares pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino cuyos haberes mensuales no superen el monto fijado para el primer intervalo de pago, el esquema de cobro asignado se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Fechas de cobro para jubilados que superen el haber mínimo

En el caso de los beneficiarios del SIPA que perciben haberes mensuales superiores al haber mínimo establecido para el primer intervalo de pago, la acreditación de los fondos se realiza en las siguientes jornadas:

DNI terminado en 0 y 1 : martes 22 de septiembre.

DNI terminado en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre.

DNI terminado en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre.

DNI terminado en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre.

DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Fechas de cobro para Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobran en las fechas establecidas para los primeros cinco grupos de pago,

DNI terminados en 0 y 1 : martes 8 de septiembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 9 de septiembre de 2026.

DNI terminados en 4 y 5 : jueves 10 de septiembre de 2026.

DNI terminados en 6 y 7 : viernes 11 de septiembre de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre de 2026.