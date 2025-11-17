La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento del 2,3% en los haberes de diciembre para todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también podrán cobrar un extra adicional que coincidirá con fin de año.

De esta forma, el organismo previsional confirmó el pago de este bono extraordinario para todas las familias que funciona como un plan social destinado a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad .

Conforme la inflación de octubre que fue del 2,7% mensual, y con base en el vigente régimen de movilidad, ANSES aumentará el monto de la Asignación por Embarazo (AUE) a $ 122.492 en diciembre con base en el IPC de dos meses atrás.

De esta manera, los montos de esta prestación destinada a mujeres que van a dar a luz será son los siguientes por categorías:

AUE: $122.492.

AUE zona desfavorable: $ 159.240

Sobre estos montos, ANSES retiene el 20% hasta que la madre dé a luz.

¿Cuáles son los otros bonos que paga ANSES?

El organismo previsional permite cobrar tres extras complementarios a los titulares de la AUH y otras prestaciones del SUAF:

Complemento Leche (niños en edad de lactancia).

Tarjeta Alimentar (mayores de 4 hasta 17 años).

Complemento Salud (pago anual)

Tanto el Complemento Salud como el Complemento Leche forman parte del Plan de los Mil Días destinado a niños menores de 4 años y busca cumplir con la canasta básica alimentaria y poder garantizar el acceso a la salud.

El Complemento Salud se paga una sola vez por año, al igual que la Ayuda Escolar.

Sin embargo, también hay un adicional para las familias que tengan madres embarazadas y niños en edad de lactancia. Se trata del complemento leche y su monto será de $ 42.711 para septiembre.

¿Qué otros extras paga ANSES a las familias?

Además del Complemento Leche, ANSES también liquida la Tarjeta Alimentar para alcanzar la canasta de alimentos a todas las familias vulnerables que tengan hijos con el fin de garantizar una nutrición completa.

Beneficio Monto Alimentar con 1 hijo $ 52.250 Alimentar con 2 hijos $ 81.936 Alimentar con 3 o más hijos $ 108.062

La AUE se cobra en fechas similares a la AUH.

¿Cuándo cobro la AUE en noviembre?

ANSES liquida los haberes con base en el número de finalización del documento y en el esquema vigente, habrá una sola interrupción por feriado.