El gremio de empleados bancarios firmó en las últimas horas un nuevo aumento salarial en línea con dato de inflación de octubre.

Con el ajuste, que será del 2,3%, el salario inicial para los trabajadores del sector pasará a ser de $ 1.959.956,26.

Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, se aclaró.

De esta manera, los bancarios acumulan en estos diez meses del año una suba del 24,8% sobre los salarios de diciembre 2024.

Fuente: Cuenta de X de Sergio Palazzo

El retroactivo correspondiente al mes, más el retroactivo del Día del Bancario, cuyo mínimo quedó fijado en 1.747.233,21, se abonará junto con los salarios del mes de noviembre, especificaron desde el sindicato que encabeza Sergio Palazzo.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, destacaron.