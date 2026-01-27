El Gobierno confirmó la vuelta del Boleto Educativo, un programa que permite viajar gratis o con tarifas bonificadas en el transporte urbano e interurbano, con hasta 60 viajes mensuales, según la provincia.

Cómo funciona el Boleto Educativo

El beneficio garantiza el acceso gratuito al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares en diferentes provincias.

La iniciativa es una herramienta clave para “asegurar la continuidad de las trayectorias escolares y reducir las desigualdades en el acceso a al educación”, de acuerdo a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Freepik

Provincia por provincia: cuándo abre la inscripción

El inicio del programa varía según cada jurisdicción, aunque febrero será el mes central de habilitación. Los cronogramas confirmados hasta el momento son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 16 de febrero

Santa Fe: abrió el 19 de enero

En cambio, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Salta aún no informaron una fecha de apertura.

Requisitos para solicitar el Boleto Educativo

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los requisitos para acceder al beneficio son:

Ser alumno regular, según la Resolución 025-1052-GCABA-MEDGC.

Tener residencia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Integrar un hogar clasificado como pobre, clase media vulnerable o clase media frágil, de acuerdo con la clasificación vigente del IDECBA.

¿Cómo solicitar el Boleto Educativo?

El trámite para acceder al Boleto Educativo varía según la provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) : si ya se cuenta con la tarjeta del programa de años anteriores, no es necesario realizar nuevamente la inscripción. Solo se debe apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE para reactivar los 50 viajes mensuales gratuitos.

Provincia de Buenos Aires (PBA) : el sistema funciona principalmente mediante la : el sistema funciona principalmente mediante la tarjeta SUBE . Para el nivel inicial, primario y secundario, la inscripción se realiza en la web oficial de transporte de PBA. En cambio, los estudiantes de universidades nacionales deben gestionar el trámite a través de plataformas como SIU Guaraní. Se exige haber aprobado al menos dos materias durante 2025 y contar con la SUBE registrada.

Santa Fe : el trámite es 100% digital y puede hacerse a través de la app “Boleto Educativo” o desde la web oficial de la provincia.

Córdoba : el BEC cubre el transporte urbano e interurbano en toda la provincia. La gestión se realiza mediante Ciudadano Digital (CiDi). Una vez que la escuela o universidad carga la matriculación definitiva, el beneficio se activa automáticamente en la tarjeta.

Misiones : la renovación del BEEG se realiza de forma online, aunque es obligatorio presentar el formulario certificado por el establecimiento educativo en los puntos de gestión habilitados.

Salta: el beneficio es administrado por SAETA. Para los niveles inicial, primario y secundario, la renovación suele ser automática al apoyar la tarjeta en las terminales de autogestión, siempre que el estudiante figure en el padrón actualizado enviado por las escuelas.

Documentación necesaria para sacar el Boleto Estudiantil