Confirmaron el Boleto estudiantil 2026, ¿cuándo se paga el subsidio?

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) confirmó el cronograma completo para el pago del subsidio de transporte escolar 2026, conocido popularmente como Boleto Estudiantil en Bogotá, un apoyo económico clave para miles de estudiantes del sistema oficial. El esquema contempla cinco ciclos de verificación de asistencia y desembolso, condicionados al cumplimiento académico y administrativo de cada beneficiario.

El objetivo del programa es garantizar que niñas, niños y jóvenes puedan asistir regularmente a clases, especialmente en contextos de vulnerabilidad, reduciendo las barreras económicas asociadas al transporte diario.

¿Cuándo pagan el Boleto Estudiantil 2026 en Bogotá?

El subsidio de transporte escolar se pagará en cinco momentos del año, de acuerdo con las fechas de reporte de asistencia de los colegios y los procesos de validación de la Secretaría de Educación.

Estas son las fechas estimadas de abono para 2026:

Ciclo 1: tercera semana de mayo

Ciclo 2: tercera semana de julio

Ciclo 3: tercera semana de septiembre

Ciclo 4: cuarta semana de noviembre

Ciclo 5: última semana de diciembre

Cada pago corresponde a un periodo previamente verificado por las instituciones educativas.

¿Cómo funciona el cronograma de verificación del subsidio?

Antes de cada desembolso, los colegios deben reportar la asistencia real de los estudiantes beneficiarios. En 2026, los periodos de verificación quedaron así:

Ciclo 1: entre el 20 y el 27 de marzo

Ciclo 2: entre el 25 y el 29 de mayo

Ciclo 3: entre el 3 y el 11 de agosto

Ciclo 4: entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre

Ciclo 5: entre el 23 y el 27 de noviembre

Con base en estos reportes, la SED calcula el valor exacto que recibirá cada estudiante.

¿De qué depende el valor que recibe cada estudiante?

El monto del subsidio no es fijo para todos. El dinero que se abona en cada ciclo depende directamente de los días de asistencia efectiva a clases.

Por cada día de inasistencia, justificada o no, se descuenta el valor correspondiente. Es decir, entre mayor sea la asistencia, mayor será el pago recibido.

¿Cuántos estudiantes se beneficiarán en 2026?

Para este año, la proyección oficial es una inversión cercana a los $28.000 millones, lo que representa un aumento frente al año anterior.

En 2025, alrededor de 23.000 estudiantes recibieron el subsidio, con una inversión aproximada de $24.000 millones, lo que convierte al programa en uno de los apoyos educativos más importantes del Distrito.

¿Cómo hacer reclamos si no llega el pago?

Si un estudiante considera que el valor recibido no corresponde a su asistencia real, puede presentar una reclamación.

El plazo máximo para hacerlo es de 30 días calendario contados a partir de la fecha del abono del ciclo correspondiente. Pasado ese tiempo, no se aceptan ajustes.