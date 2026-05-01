El barril del crudo brent para entrega en julio cedió este viernes alrededor de un 6,5%, aproximándose a niveles de u$s 106, en el mercado de futuros de Londres. Ocurrió después de las informaciones que indicaron que Irán había enviado un nuevo acuerdo de paz a Estados Unidos. El precio del petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situaba en u$s 106,71 en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implica una bajada del 6,40% con respecto al precio de liquidación del jueves. En esa jornada cerró en u$s 114,01. El brent encaró el final de semana a la baja, tras varias sesiones de ganancias y después de haber superado los u$s 126 en la cotización continua -niveles no vistos desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022- por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de la reanudación del diálogo de paz entre Washington y Teherán. La tendencia bajista se impuso después de que los medios oficiales iraníes informasen este viernes que la república islámica entregó el texto de una nueva propuesta a Pakistán, país intermediario en las conversaciones de paz con EE.UU. Hasta el momento, siguen encalladas ante la negativa de Teherán de sentarse a negociar mientras Washington mantenga el cerco naval a sus puertos y buques. Irán ya presentó una propuesta la semana pasada, dividida en varias fases y posponiendo la cuestión de su programa nuclear, pero ese último punto no convenció al presidente estadounidense, Donald Trump. El “oro negro” se había disparado un 57% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el 28 de febrero, dada la escalada de tensión geopolítica en la región y por la situación continuada de bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde pasa el 20 % del crudo que se consume a nivel global, especialmente en los países asiáticos.