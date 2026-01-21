Boleto Estudiantil 2026: abre la inscripción al beneficio y qué requisitos piden.

El Boleto Estudiantil 2026 ya abrió inscripciones en varias jurisdicciones de Argentina, permitiendo a miles de estudiantes acceder al transporte público gratuito o con importantes descuentos a través de la tarjeta SUBE.

Este beneficio es clave para reducir gastos en traslados y garantizar el acceso a la educación, especialmente de cara al regreso a clases en marzo. Sin embargo, es necesario conocer cuáles son los requisitos para poder contar con este servicio.

¿Qué es el Boleto Estudiantil 2026 y qué beneficios ofrece?

El Boleto Estudiantil es un subsidio del Estado que permite viajar sin costo (o con tarifa reducida en algunos casos) en transporte público urbano y suburbano donde opera el sistema SUBE. El objetivo es facilitar la movilidad de alumnos de todos los niveles y evitar que el costo del boleto sea una barrera para asistir a clases.

En la mayoría de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, se recarga mensualmente una cantidad de viajes gratuitos (por ejemplo, equivalente a 40-50 boletos en algunos sistemas), y la tarjeta es personal e intransferible.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Boleto Estudiantil 2026?

Los requisitos para tramitar el Boleto Estudiantil pueden variar dependiendo de la jurisdicción, pero mayormente estos son los puntos más comunes:

Ser alumno regular en una institución educativa reconocida (pública o privada con subsidio estatal).

Contar con certificado de alumno regular emitido por la escuela/universidad.

Tener domicilio dentro de la jurisdicción donde se solicita el beneficio (o residir a cierta distancia mínima del establecimiento en algunos casos).

Poseer una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante.

Para niveles terciarios y universitarios: residir a más de 2 km del lugar de estudio, no tener título universitario previo y haber aprobado materias del ciclo anterior (o presentar inscripción para ingresantes).

¿Cómo pedir el Boleto Estudiantil 2026?

De acuerdo al sitio oficial, para pedir el boleto estudiantil, hay que seguir estos pasos:

Comprobá que tu información se encuentre al día en la sección “Mis Estudiantes” o, si participás del Programa FinEs, en la plataforma oficial correspondiente.

Generá tu Cuenta SUBE y asociá tu tarjeta física.

Llená el formulario digital disponible en www.gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil

Renovación: las personas que ya tenían el beneficio pueden actualizarlo mediante una Terminal Automática o a través de la app SUBE. Se sugiere llevar impresa la credencial y notificarle al chofer cuál es tu nivel educativo.

¿Cuándo abre la inscripción?

La inscripción al Boleto Estudiantil depende de la provincia en que se tramite. Por ejemplo, en Santa Fe ya abrió el pasado 19 de enero, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el beneficio se puede gestionar desde el 16 de febrero.

Por su parte, en las otras jurisdicciones no hay una fecha establecida, aunque suele habilitarse a partir de enero y hasta marzo del mismo año.