El Ministerio de Educación, junto con la Secretaría de Educación de Bogotá, activó la alerta final para las familias beneficiarias del subsidio de transporte escolar: el dinero correspondiente al último ciclo de pagos solo podrá reclamarse hasta este 5 de febrero de 2026. Se trata de un apoyo que, en promedio, supera los $2.800 pesos diarios por estudiante y que busca evitar que la falta de recursos de transporte saque a niñas, niños y jóvenes del sistema educativo oficial. En este quinto ciclo de pagos, más de 10.800 estudiantes de colegios públicos del Distrito están recibiendo el abono a través de la billetera digital DaviPlata, un mecanismo que permite retirar el dinero de forma directa, sin intermediarios y en cuestión de minutos. El plazo máximo para cobrar el subsidio vence el jueves 5 de febrero de 2026. A partir del día siguiente, el dinero que no haya sido retirado se devuelve al programa y el estudiante pierde ese ciclo de apoyo económico. Las autoridades educativas explicaron que cada giro tiene una ventana de 30 días calendario desde que es consignado. Este quinto pago fue habilitado desde comienzos de enero, por lo que ya entró en su fase final y no habrá prórroga. El valor del subsidio varía según la distancia entre la casa del estudiante y su colegio, pero en promedio supera los $2.800 pesos diarios. En la práctica, esto significa un apoyo mensual que puede representar una parte importante del gasto que las familias destinan al transporte urbano. Para este último ciclo, la Secretaría de Educación destinó más de $4.000 millones, recursos que buscan garantizar que los estudiantes no falten a clase por no tener cómo pagar bus, alimentador o transporte complementario. El programa está dirigido a estudiantes matriculados en colegios públicos del Distrito que cumplen alguno de estos criterios: La asignación no es automática: depende de la focalización que hace la Secretaría de Educación y de que la información del estudiante esté correctamente registrada en el sistema oficial. El proceso es completamente digital y se hace en pocos pasos: El dinero se puede sacar en cajeros Davivienda, corresponsales bancarios o puntos autorizados. La recomendación oficial es guardar el comprobante del retiro, ya que sirve como respaldo en caso de cualquier reclamación. Si el dinero no se retira dentro del plazo, el giro se pierde. No se acumula, no se traslada al siguiente ciclo y no puede reclamarse después. Además, el no cobro puede afectar futuras asignaciones, ya que el sistema interpreta que el apoyo no está siendo utilizado. Por eso, la Secretaría de Educación pidió a las familias no dejar el retiro para última hora y verificar cuanto antes si el abono ya está disponible. El SIMAT es la base de datos oficial que usa el Ministerio de Educación para definir quién recibe el subsidio. Si allí hay errores, el pago puede no llegar o quedar bloqueado. Los datos que más problemas generan son: Cualquier actualización debe hacerse directamente en el colegio del estudiante, en la secretaría académica, para que quede registrada de forma oficial. Las familias pueden resolver dudas y verificar información únicamente por los canales de la Secretaría de Educación de Bogotá, como su página web, líneas telefónicas y redes sociales institucionales. Las autoridades recomiendan no confiar en mensajes de terceros ni enlaces no oficiales.