La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad de las Becas Progresar durante 2026 e informó cómo y cuándo hay que inscribirse para recibir esta ayuda económica clave para estudiantes.

Las Becas Progresar buscan garantizar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad económica.

Las becas están orientadas a jóvenes que cursan estudios de nivel obligatorio, superior y de formación profesional, con el objetivo de fortalecer la continuidad educativa mediante el otorgamiento de un apoyo económico mensual, sujeto al cumplimiento de condiciones académicas y socioeconómicas.

El valor mensual de las Becas Progresar se mantiene en $ 35.000 para todas las líneas del programa. Sin embargo, este importe no se percibe de manera completa cada mes. ANSES deposita el 80% del beneficio ($28.000) de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredite el cumplimiento de sus obligaciones académicas.

Becas Progresar: ¿cómo son?

El organismo previsional dispone de tres tipos de Becas Progresar, tal como el Obligatorio (escuela primaria y secundaria), Superior (carreras terciarias, universitarias y Enfermería) y el de Trabajo (curso de formación laboral). Cada uno tiene estos respectivos montos:

Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que estén cursando la escuela secundaria.

Progresar Superior: Orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, fomentando la continuidad en los estudios.

Progresar Trabajo: Dirigido a jóvenes y adultos que buscan completar estudios y acceder a cursos de formación profesional.

Becas Progresar: cómo y cuándo inscribirse en febrero 2026

Aunque la convocatoria oficial para el ciclo lectivo 2026 aún no fue publicada, la información disponible permite anticipar cómo será el proceso de inscripción, qué requisitos se mantendrán y cuáles son los montos vigentes en este arranque de año.

Según el patrón histórico del programa, la primera convocatoria de inscripción suele abrirse durante marzo y abril , coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo.

Si bien no hay una fecha exacta confirmada por las autoridades, fuentes del sector educativo estiman que el período de inscripción se habilitará entre el 1° de marzo y el 30 de abril.

La inscripción se realiza de manera completamente online a través de la plataforma oficial del programa (becasprogresar.educacion.gob.ar).

Antes de inscribirse, es recomendable verificar en Mi ANSES que todos los datos personales y del grupo familiar estén actualizados, ya que esto agiliza el proceso de evaluación.

El trámite no requiere gestores ni intermediarios. Desde ANSES y el Ministerio de Capital Humano insisten en remarcar que los estudiantes no deben compartir datos sensibles, claves ni documentos con terceros que ofrezcan gestionar la inscripción.

¿Cuánto se cobra con las Becas Progresar?

El 80% del monto se cobra mensualmente, y el 20% restante se paga al acreditar la regularidad académica al año siguiente.

Estudiantes universitarios y terciarios que cursan su primer año están sujetos a esta retención, que se libera al presentar la certificación de regularidad. Quienes ya avanzaron en sus carreras pueden acceder al monto completo, siempre que mantengan las condiciones académicas exigidas.

Progresar Obligatorio: $ 28.000 en el primer año (se retienen $ 7.000) y $35.000 a partir del segundo año.

Progresar Superior: $ 28.000 (se retienen $ 7.000).

Progresar Trabajo: $ 35.000 sin retención.

Durante enero, miles de beneficiarios están recibiendo el pago del 20% acumulado durante 2025, además de las cuotas estímulo por mérito académico. Estos montos extras pueden alcanzar los $56.000 o $63.000 según el momento de inscripción del año anterior.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas progresar?

Los estudiantes que quieran acceder al beneficio de la Beca Progresar tanto en nivel universitario, terciario y técnico deberán cumplir con estos requisitos: