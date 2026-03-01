Los colegios de la Ciudad de Buenos Aires y de ocho provincias del interior comenzaron el ciclo lectivo 2026 durante la última semana de febrero. En cambio, en varias jurisdicciones los estudiantes contaron con una semana adicional de vacaciones y recién tenían previsto iniciar las clases este lunes 2 de marzo. Sin embargo, las confederaciones CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet convocaron a un paro docente nacional para este lunes, lo que afectará el inicio del ciclo lectivo en varias provincias. La medida de fuerza responde al reclamo salarial que mantienen todos los sindicatos del sector. De acuerdo al Calendario Escolar 2026, este lunes 2 de marzo, 15 provincias darán inicio al ciclo lectivo 2026: Por otro lado, estas jurisdicciones iniciaron el ciclo lectivo en febrero: Sin embargo, con la nueva medida de fuerza tomada por los sindicatos docentes con presencia en la Confederación General del Trabajo (CGT), el inicio de clases se verá afectado de la siguiente manera: Si bien todas las provincias debían comenzar las clases antes o durante el 2 de marzo, el paro docente nacional impedirá cumplir con esa meta. Además, en Jujuy y Tucumán la medida de fuerza se extenderá por 48 horas, según lo dispuesto por los sindicatos locales. El paro docente se debe a una combinación de reclamos salariales y exigencias estructurales que los gremios consideran urgentes. “El Congreso Nacional de CTERA ha definido un paro nacional docente para el día 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo. Desde este Congreso, la CTERA ratifica que seguirá en estado de alerta y movilización, profundizando las acciones necesarias para frenar el ajuste y defender los derechos conquistados”, informaron a través de un comunicado. Además de una mejora salarial, los sindicatos piden una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y un aumento inmediato del presupuesto destinado al sistema educativo. La protesta también está marcada por la reciente reforma laboral, que declaró a la educación como servicio esencial. Esta norma limita el derecho a huelga e impone un porcentaje obligatorio de presentismo, algo que generó fuerte rechazo entre las organizaciones docentes. En medio del conflicto, y pese a que el Gobierno nacional había delegado la negociación salarial en las provincias, por orden de la Justicia se convocó a los gremios a una negociación. El encuentro se realizará el mismo lunes del paro en el Ministerio de Capital Humano.