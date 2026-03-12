Después de años de paralización y conflictos contractuales, el Directorio de Energía Argentina S.A. (ENARSA) acordó resolver controversias históricas con los contratistas del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, un paso clave para reactivar una de las obras energéticas más importantes del país. El entendimiento busca normalizar las condiciones contractuales y destrabar el financiamiento internacional, lo que permitiría retomar la construcción con un cronograma verificable tras años de reclamos y demoras. Dentro del complejo hidroeléctrico, la prioridad técnica está puesta en la represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño del sistema, pero también la que presenta mayor grado de avance, con un 46% de ejecución. Su reactivación es considerada estratégica porque permitiría obtener resultados operativos en menor plazo y recuperar el ritmo general del proyecto energético. Según las proyecciones actuales, la obra podría finalizarse en 2030, con una potencia instalada de 360 megavatios (MW) y una generación estimada de 1.860 gigavatios hora (GWh) anuales que se incorporarán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Las represas sobre el río Santa Cruz fueron licitadas en 2013 con el objetivo de finalizarse en 2023, pero la obra quedó atravesada por distintos conflictos. Entre los principales problemas se mencionan: La empresa contratista llegó a reclamar más de USD 700 millones, mientras que hasta el momento se ejecutaron alrededor de USD 1.800 millones entre ambas represas. Para completar el proyecto se estima que todavía se necesitan cerca de USD 5.000 millones de inversión. Un paso importante para destrabar el proyecto se dio en diciembre de 2025, cuando se realizó una transferencia de u$s 150 millones a la empresa China Gezhouba Group. Este desembolso permitió reactivar la línea de crédito vinculada al proyecto hidroeléctrico Cóndor Cliff – La Barrancosa, también ubicado sobre el río Santa Cruz y paralizado desde 2023. El giro se enmarca dentro de un Memorándum de Entendimiento firmado en julio y de una carta de intención entre ENARSA y bancos chinos, que busca recomponer el financiamiento externo necesario para continuar las obras. El plan de inversiones públicas previsto para 2026-2028 ubica a Santa Cruz entre las provincias con mayor asignación de recursos. El programa contempla $ 412.668 millones en inversiones, de los cuales cerca de $ 400.000 millones corresponden a financiamiento externo destinado específicamente a retomar el complejo hidroeléctrico. Además de ampliar la capacidad de generación eléctrica, el gobierno provincial sostiene que la reactivación del proyecto permitirá impulsar la obra pública estratégica, generar empleo y dinamizar la economía regional.