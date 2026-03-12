El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) advirtió sobre nuevas estafas a sus miles de afiliados alrededor de la Argentina y elaboró una serie de recaudos a tomar ante los fraudes en consultas médicas y el cobro de dinero extra. Ningún afiliado debe abonar un plus, copago o monto extra por prestaciones en la cartilla oficial. Y en el caso de que suceda, se puede denunciar al profesional porque se trata de una práctica ilegal. Cada vez que se realice consultas médicas en especialidades incluidas, estudios y prácticas autorizadas, emisión de recetas y órdenes médicas el afiliado no deberá pagar ningún monto extra, ya que todo está cubierto sin cargo adicional. En estos casos, los afiliados podrán realizar consultas o denuncias a través de: En este sentido, las únicas referencias para verificar la cobertura son la cartilla oficial y las credenciales válidas. Sin embargo, ante cualquier duda, el afiliado puede consultar al organismo para protegerse de las estafas contra los jubilados y pensionados. Los afiliados al PAMI también deben cuidarse de estafas en las redes sociales y en los llamados sospechosos. En este marco, se debe tener en cuenta que: Teniendo esta información en cuenta, los miles de afiliados a PAMI podrán utilizar los servicios médicos sin ningún tipo de problema y sin gastar plata de más.