Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos. En varios casos, en la última semana se produjeron cambios en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras. En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo indicó cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro, en base al rendimiento de la semana anterior. ”El rendimiento de las cuentas remuneradas volvió a mostrar una leve corrección a la baja, en un contexto donde las tasas de corto plazo del mercado se acomodaron cerca del 20% TNA (tasa nominal anual) en cauciones bursátiles. Aun así, sigue habiendo diferencias importantes entre plataformas, con algunas que continúan ofreciendo rendimientos bastante por encima del promedio”, detalló la consultora. De hecho, las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos. Hay que tener en cuenta que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina. El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales: El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico: Trascendo indica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app. Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.