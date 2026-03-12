Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Guillermo Michel, propone prohibir el uso de celulares en las escuelas de todo el país. La iniciativa busca establecer ordenar el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar y mejorar las condiciones pedagógicas dentro de las aulas. El proyecto tiene como objetivo regular la utilización de los teléfonos celulares en las aulas y adaptar su uso a motivos pedagógicos que puedan favorecer los procesos de enseñanza. Entre las principales medidas que contempla la iniciativa elevada a la Cámara de Diputados, se destacan: Además, en la presentación realizada a través de sus redes, Guillermo Michel expresó que “el uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar, afecta negativamente los procesos de enseñanza y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional”. Actualmente, la restricción sobre el uso de celulares en las aulas se encuentra vigente en la Ciudad de Buenos Aires a través del programa “Buenos Aires Aprende”. Además, las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Salta también avanzaron con este tipo de normativas para ordenar la utilización de los dispositivos en la jornada escolar. El Consejo Federal de Educación informó cómo será el calendario escolar 2026 y se fijaron las fechas de vacaciones de invierno para cada provincia. De tal modo, el receso invernal será en las siguientes semanas, según lo establecido por el organismo: