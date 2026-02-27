De cara al inicio de clases en todo el país, el Gobierno confirmó que se otorgará en marzo un refuerzo económico adicional de la Ayuda Escolar Anual. La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y busca aliviar el impacto económico de los gastos que implican el comienzo del ciclo lectivo. Según explica la medida, este pago extra será de “carácter extraordinario y por única vez” y se abonará junto con “el pago masivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal a efectuarse en el mes de marzo de 2026″. La suma no tendrá un valor fijo, sino que consistirá en “un monto equivalente a la diferencia entre el importe de $ 85.000 y el valor que surja de la determinación de la Asignación por Ayuda Escolar Anual”. De este modo, el Gobierno aclara que “si el monto de la Asignación por Ayuda Escolar Anual resulta igual o mayor al importe” a esa cifra, “no corresponderá abonar el refuerzo”. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) serán responsables de dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la implementación del presente decreto. Por su parte, la Jefatura de Gabinete realizará las adecuaciones presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en la medida. El Ejecutivo argumentó la decisión en la necesidad de “continuar fortaleciendo el acompañamiento a las familias y atender el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo”. La Ayuda Escolar Anual, prevista en la Ley 24.714, es un apoyo económico que se cobra por única vez en el año para acompañar a todos los niños y adolescentes en el inicio del calendario escolar. Puntualmente, está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares cuyos hijos cumplan con las condiciones de edad y escolaridad exigidas. Estas son: El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio en ciclos lectivos anteriores. Se realiza a través de Mi ANSES: Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago. En el caso de los titulares de la AUH, no presentar el Certificado Escolar puede provocar la pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual o inconvenientes en la continuidad de la asignación, si no se acredita la escolaridad. Por ese motivo, ANSES recomienda realizar el trámite lo antes posible. Para cobrar la Ayuda Escolar 2026, el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre. Si no se cumple con ese plazo, el pago no se efectiviza, incluso si el menor cumple con todos los requisitos.