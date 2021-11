El Gobierno, indignado con Mauricio Macri por la "confesión" sobre qué hizo con el préstamo del FMI

Axel Kicillof dijo estar indignado con Mauricio Macri porque al hablar sobre la deuda con el FMI, el expresidente " confesó que lideró el más veloz y catastrófico proceso de endeudamiento de la historia argentina".

Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se refirió a las declaraciones de Macri, quien este fin de semana reveló cuál fue el destino del préstamo que el Fondo Monetario Internacional le dio a la Argentina durante su presidencia.

"La plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo ", afirmó el expresidente Macri en declaraciones al canal CNN en Español.

Kicillof recordó que "el FMI reconoció que no le dio un crédito a la Argentina sino uno político a Macri por fuera de su estatuto sin posibilidades de pago".



Qué dijo Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof disparó: "La plata la usaron para la fuga de capitales. Se endeudaron los dos primeros años con el mercado privado en u$s 100 mil millones y luego les cerraron la canilla. Ahí no podían ni devolver lo que habían tomado prestado durante su gobierno y tuvieron que volver al Fondo para dejarle la salida abierta a los fondos de inversión que habían venido a especular a la Argentina ".



"Macri está confesando que lideró el más veloz y catastrófico proceso de endeudamiento y fuga de la historia argentina".

Kicillof también señaló que Macri "se endeudó primero con u$s 100 mil millones con los acreedores extranjeros y después con u$s 57 mil millones con el FMI solamente para facilitar un negocio financiero porque no hay una obra, un dique, una empresa ni una ruta que se haya hecho con esa plata".

Sobre las negociaciones que lleva adelante el Gobierno para reestructurar la deuda, destacó que tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía Martín Guzmán "dicen que el acuerdo debe ser posible, viable y sostenible. Por eso, la negociación se está extendiendo".



"Tiene que ver con las condiciones financieras, como con los condicionamientos. Néstor (Kirchner) decía que teníamos que crecer para poder pagar. Un arreglo que no tenga factibilidad, no es un arreglo", remató Kicillof.

Qué dijo el gobierno de Alberto Fernández

Desde el gobierno del presidente Alberto Fernández, la primera en pronunciarse fue Gabriela Cerruti, portavoz de Presidencia .

"Macri tomó una deuda irresponsablemente, arbitrariamente, en beneficio de la casta financiera", aseguró en la conferencia matutina de este lunes.

" Macri solo sigue confirmando con sus declaraciones que tomó una deuda irresponsablemente, arbitrariamente, solo para su beneficio político, también para el beneficio económico de sus amigos y del grupo financiero , de alguna manera de la casta financiera. Si hay alguna casta en este mundo más que la casta política, es la casta financiera", dijo Cerruti.

Sobre la polémica frase de Macri, la vocera presidencial apuntó que "es la que ha hecho que el capitalismo se transformara de capitalismo productivo en capitalismo financiero y que ha llevado al mundo a la situación en que se encuentra".