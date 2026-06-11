Al cierre de los mercados de este jueves, 11 de junio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.430. Esta cifra señala una diferencia de 1,05% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, continuando con el comportamiento ascendente observado en los días anteriores. Esta recuperación en su valor sugiere un aumento en la demanda y la percepción de los usuarios, lo que puede tener implicaciones en el mercado financiero.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 15.66%, es menor que la volatilidad anual del 17.58%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las regulaciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: