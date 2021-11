Encuesta: el candidato favorito, la negociación de la deuda con el FMI y los problemas actuales

Cómo la Argentina debe negociar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuánto influyó en la derrota el hecho de que el Gobierno "no haya puesto plata en el bolsillo de la gente" antes de las PASO y quién es el candidato favorito en la Provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones legislativas. Sobre esas cuestiones, y más, la consultora Circuitos hizo un exhaustivo análisis.



La consultora de estudios sociales, políticos y territoriales llevó adelante del 1 al 2 de noviembre pasado un sondeo de opinión en la Provincia de Buenos Aires, y compartió los resultados el último miércoles.

De acuerdo con el relevamiento, para el 5% de los encuestados la situación actual del país es "muy buena", mientras que en el otro extremo para el 38.2% es "muy mala". Un 14.7% opinó que es "buena", un 17.5% consideró que es "regular" y un 23.9% que es "mala".

Encuesta: ¿cambió la opinión del votante desde las PASO?



El aumento de precios (27.4%), el desempleo (13.9%), la situación sanitaria (2.7%), la inseguridad (13.2%), la corrupción (20.5%) y el gasto público (9.6%), fueron mencionados en la encuesta como los principales problemas de la actualidad.

Sobre la situación económica de cada uno en los próximos meses, el 7.8% piensa que va a "mejorar mucho", el 17.5% cree que va a "mejorar", el 16.4% proyecta que "se mantendrá igual". Y con una mirada más pesimista, aparece el 30.8% que estima que va a "empeorar" y el 23.9% que visualiza que va a "empeorar mucho".

En lo que se refiere a cómo debe afrontarse el problema de la deuda con el FMI, hay quienes sostienen que "se debe pagar solo la deuda que se reconozca como legítima" (35.5%), otros que "se debe pagar toda la deuda buscando mejores condiciones" (30.4%), y luego están los que plantean que "se debe pagar toda la deuda en las condiciones del FMI" (10.3%).

Martín Guzmán acelera la negociación con el FMI y busca cumplir con la fecha límite

Consultados sobre cómo califican la gestión actual del Gobierno nacional, los porcentajes se dividieron de la siguiente manera: muy buena (18.3%), buena (14.2%), regular (13.7%), mala (19.6)% y muy mala (32.1%).

Ante la pregunta: " ¿Está de acuerdo con la afirmación de que el Gobierno perdió en las PASO porque "no puso plata en el bolsillo de la gente?", el 17.6% está de acuerdo, el 67.5% no está de acuerdo y el 14.9% aún no lo sabe.

Por último, en lo que respecta al candidato preferido en la PBA de cara a las próximas elecciones legislativas el 14 de noviembre hubo un ganador y fue Diego Santilli por Juntos, con 39.8% de apoyo. Detrás, le siguieron Victoria Tolosa Paz por el Frente de Todos (35.7%), Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda Unidad (5.7%), José Luis Espert por Avanza Libertad (5.1%); Florencio Randazzo por Vamos con Vos (3.7%) y Cynthia Hotton por Más Valores (1.8%).

Ficha técnica