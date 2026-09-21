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En esta noticia Cómo funciona el banco de horas

Trabajo anunció un nuevo acuerdo bajo el formato de “banco de horas” que entró en vigencia con la reforma laboral. Se pondrá en marcha en el sector automotor, uno de los que ve la caída de actividad.

El mes pasado, la industria automotriz estuvo por debajo del 40% en el uso de su capacidad instalada , acompañada por la metalmecánica.

En ese marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende la ex cartera laboral, anunció un acuerdo de banco de horas entre la empresa Renault y el sindicato SMATA que alcanza a 1200 trabajadores de la planta Santa Isabel, en Córdoba .

Según indicó la funcionaria, apunta a “mejorar la competitividad y sostener los puestos de trabajo”.

Cómo funciona el banco de horas

En ese marco, Pettovello explicó que “en períodos de mayor producción, las horas adicionales pueden acumularse como crédito y compensarse en momentos de menor demanda”.

Sandra Pettovello (Prensa Presidencia)

El dirigente de SMATA, Mario Manrique, explicó el acuerdo alcanzado. “Se discutió desde fines del año pasado, donde también se analizaba la inversión para el Niágara , el nuevo modelo. Y se implementó este modelo que nosotros negociamos en el ‘96 con Toyota”, planteó para desdramatizarlo.

“ El banco de horas consiste en un sistema donde cuando hay baja producción y la planta se tiene que paralizar, al trabajador se le paga el día completo . Eso va al banco de horas, algunos tienen hasta 200 horas acumulables en el año. Y el trabajador después las devuelve, con horas extras. Por cada hora en la semana se descuentan respetando una proporcionalidad”, explicó a FM Millennium.

Sobre el acuerdo con Renault, consideró que los trabajadores lo recibieron “bien” porque “cuida el bolsillo del laburante” en caso de que haya suspensiones o jornadas reducidas .

En ese marco, consignó que el sector automotor siempre discutió el tema del banco de horas. Además del caso de Toyota, citó a Mercedes Benz y Ford como empresas donde funciona en el país.

“El banco de horas se puede aplicar en una industria de producción constante. Quizás en la construcción, donde los trabajos son más temporales, no se puede”, indicó Manrique sobre el modelo que se puso en vigencia con la reforma laboral. “Hay que adaptarse a las nuevas formas del trabajo, no al mercado”, remarcó el dirigente gremial.