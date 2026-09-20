El FMI le baja el tono a una de las mayores preocupaciones de la economía y prepara la próxima revisión para fin de mes

Este lunes comienza la misión técnica del FMI para lo que será la tercera revisión del programa firmado con Argentina en abril de 2025. La mira estará puesta en los datos fiscales, pero también la actividad capta una nueva atención.

La misión estará encabezada por Joyce Wong, nueva encargada de Argentina y quien llegó al país por primera vez en la visita que realizó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a fines de julio.

En esta oportunidad, el foco estará en los datos fiscales. El Gobierno acumulaba un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI en el primer semestre, mientras que la meta anual alcanza el 1,4% del PBI. La caída de la recaudación en lo que va del año suma complicaciones en ese frente, aunque el Gobierno tomó medidas que lo ayudarían a sostener, al menos por un tiempo, los ingresos.

YPF

Fue el caso de la postergación de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones, cuyo costo fiscal anual equivale a 0,3% del PBI. A ello se suma la cancelación de una operatoria legal que permitía a las pymes eludir el impuesto al cheque.

A favor, el oficialismo lleva sobrecumplida la meta de u$s 10.000 millones de acumulación de reservas que debía alcanzar el Banco Central, e incluso, aunque con menor ritmo, sostiene las compras de la entidad monetaria.

Otro de los puntos que jugará a favor del oficialismo es la aprobación de la nueva Ley de Inocencia Fiscal, algo que el FMI mencionaba como una herramienta que reduciría los costos del cumplimiento con el fisco. Aunque fuera de fecha, suma agua para el molino oficialista.

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Vinculados a esta revisión está el envío de 636 Derechos Especiales de Giro, equivalente a u$s 900 millones. En paralelo, el país enfrenta el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por u$s 803 millones.

Después quedarán un pago por u$s 840 millones para principios de noviembre y otro de u$s 344 millones para diciembre.

Esta revisión no contará, al menos al principio, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esta misión incluirá también un nuevo eje que fue parte de los comentarios del organismo: la actividad. La vocera del organismo, Julie Kozack, destacó en su última conferencia: “Existe un reconocimiento conjunto entre el Fondo y las autoridades argentinas sobre la importancia de ampliar los beneficios de la estabilización y el crecimiento”.