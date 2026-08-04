Los activos argentinos profundizan las pérdidas este martes sobre el tramo final de la rueda, en una jornada marcada por el deterioro del sector energético a nivel global. El S&P Merval cae 2,88%, mientras que el riesgo país sube a 420 puntos básicos, un avance diario de 1,7% que lo vuelve a ubicar por encima del umbral psicológico de los 400 puntos.

La presión vendedora se concentra principalmente en las acciones, aunque el mercado de deuda también pierde algo de impulso. Los bonos soberanos operan con variaciones acotadas y mixtas, pero el leve retroceso en los Globales alcanza para que el indicador de JP Morgan revierta parte de la compresión observada en las últimas ruedas.

Detrás del movimiento aparece un factor claro: el fuerte retroceso del petróleo. El Brent se desploma 5,22% y cotiza en u$s 79,40 por barril, su menor nivel en varias semanas. La caída del crudo golpea especialmente a las petroleras y al resto del complejo energético, uno de los sectores que había liderado las ganancias recientes tanto en el mercado local como en Wall Street.

En ese contexto, YPF encabeza las bajas entre las compañías de mayor ponderación. La petrolera pierde 3,63% en la Bolsa porteña y 3,38% entre sus ADR en Nueva York. A la debilidad del precio del crudo se suma que el mercado transita la última rueda antes del split accionario 10 a 1, que comenzará a regir este miércoles. Si bien el desdoblamiento no modifica el valor de la empresa, algunos operadores consideran que parte de la presión responde a una toma de ganancias previa al ajuste técnico.

Entre las acciones líderes locales también sobresalen las bajas de Transportadora de Gas del Sur (4,34%), Edenor (3,69%), Central Puerto (3,62%), Banco BBVA (3,45%) y Grupo Supervielle (-3,28%). En sentido contrario, Transportadora de Gas del Norte es una de las pocas excepciones y avanza 4,29%.

La misma tendencia se replica en Wall Street. Los ADR argentinos operan mayoritariamente en rojo, liderados por Transportadora de Gas del Sur, que pierde 4,18%, Grupo Supervielle (4,17%), Central Puerto (3,84%), Edenor (3,79%) y BBVA Argentina (3,49%).

Más allá de la baja generalizada, la dinámica del mercado sugiere que la corrección responde, por ahora, a factores externos más que a un deterioro de los fundamentos locales. Sin embargo, el hecho de que el riesgo país vuelva a ubicarse en 420 puntos muestra que los inversores mantienen la cautela y que la zona de los 400 puntos básicos continúa funcionando como una referencia difícil de perforar de forma sostenida