La obra busca mejorar la navegación por el río Magdalena y aprovechar la infraestructura actual (Fuente: ChatGPT).

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El antiguo Puente Pumarejo, una de las estructuras más representativas de la ingeniería colombiana y durante años una de las principales conexiones entre Atlántico y Magdalena, entrará en una nueva etapa: su demolición. El Gobierno Nacional avanza en el proceso para retirar esta infraestructura que durante más de cuatro décadas atravesó el río Magdalena y que hoy representa una limitación para la navegación fluvial.

La decisión responde a la necesidad de liberar el corredor del río y permitir que el nuevo Puente Pumarejo cumpla completamente el objetivo para el cual fue construido: facilitar el paso de embarcaciones de mayor tamaño y fortalecer la competitividad del transporte fluvial en el Caribe colombiano.

¿Por qué van a demoler el antiguo Puente Pumarejo en Barranquilla?

El viejo Puente Pumarejo será desmontado debido a que cumplió su ciclo operativo y actualmente genera restricciones para la navegación por el río Magdalena. La estructura, inaugurada en 1974, fue durante décadas una pieza clave para la movilidad entre Barranquilla y el departamento del Magdalena.

Sin embargo, con el crecimiento del comercio exterior, el aumento del tamaño de las embarcaciones y la necesidad de recuperar la navegabilidad del principal afluente del país, la antigua infraestructura quedó limitada por su diseño original.

Uno de los principales inconvenientes era su altura libre, que impedía el tránsito de barcos de mayor calado hacia zonas estratégicas del río. Por esta razón, la construcción del nuevo puente buscó eliminar esa barrera y modernizar la conexión vial de la región.

¿Cuándo comenzará la demolición del Puente Pumarejo antiguo?

El proceso de demolición está previsto para desarrollarse por etapas, con una intervención técnica que permita desmontar la estructura de manera segura. El proyecto contempla estudios, planeación y ejecución gradual para evitar impactos en la movilidad y en las actividades económicas que dependen del río Magdalena.

Las autoridades han señalado que el retiro del antiguo puente requiere una operación especializada, debido a sus dimensiones y a su ubicación sobre uno de los corredores fluviales más importantes de Colombia.

La demolición no será una simple destrucción de la estructura, sino un proceso de desmonte controlado que incluirá el retiro progresivo de sus diferentes componentes.

¿Qué pasará con el nuevo Puente Pumarejo después de retirar la antigua estructura?

El nuevo Puente Pumarejo seguirá siendo la infraestructura principal para la conexión entre Barranquilla y el departamento del Magdalena. La estructura moderna fue inaugurada en 2019 y reemplazó al antiguo puente con una capacidad superior y mejores condiciones para vehículos, peatones y ciclistas.

Con una longitud aproximada de 3,2 kilómetros, el nuevo puente cuenta con seis carriles de circulación, espacios para bicicletas y zonas peatonales. Además, su diseño permite una mayor altura sobre el río Magdalena, facilitando el tránsito de embarcaciones.

La infraestructura se convirtió en uno de los proyectos de ingeniería más importantes del país y en un símbolo de modernización para la región Caribe.

¿Por qué el antiguo Puente Pumarejo afectaba la navegación del río Magdalena?

La principal razón está relacionada con las características del antiguo diseño. Cuando fue construido en la década de los años setenta, las necesidades del transporte fluvial eran diferentes y el tamaño de las embarcaciones era menor.

Con el paso del tiempo, el aumento del comercio marítimo y las iniciativas para convertir al río Magdalena en una vía estratégica para el transporte de mercancías hicieron necesario contar con una infraestructura más alta y amplia.

La permanencia del viejo puente mantenía una restricción física que impedía aprovechar completamente las capacidades del nuevo puente y los proyectos de recuperación de la navegación fluvial.

¿Cuánto costará la demolición del viejo Puente Pumarejo?

El retiro de la estructura requerirá una inversión pública significativa debido a la complejidad técnica del proyecto. Los recursos deberán cubrir estudios especializados, equipos de intervención, manejo ambiental y las labores necesarias para desmontar una infraestructura construida sobre el río Magdalena.

El Gobierno Nacional ha evaluado alternativas de financiación para garantizar la ejecución de la obra y avanzar con un cronograma definitivo.