El Ministerio de Seguridad oficializó un aumento salarial para el personal en actividad de las fuerzas federales. La medida se formalizó mediante la Resolución 844/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanza a la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal. Cada fuerza tiene su propio anexo con los montos correspondientes según grado y jerarquía.

En los considerandos, se explica que la actualización responde a la necesidad de “fijar una escala de haberes” que contemple “la capacidad, responsabilidad y dedicación” que demanda la tarea diaria de las fuerzas de seguridad.

Nuevos aumentos para las Fuerzas de Seguridad: cómo se aplican

A diferencia de otros esquemas previos, esta vez el incremento se aplicará en cuatro tramos, que se liquidarán sobre la remuneración vigente del mes anterior. De esta manera, la medida dispone subas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Los nuevos haberes y suplementos se detallan en los anexos que acompañan la Resolución 844. Dentro de los ítems, se incluye también la compensación por “Recargo de Servicio”, así como los importes correspondientes al suplemento por “Funciones de Prevención Barrial”.

Además de la actualización de los haberes, la resolución también crea, modifica y actualiza distintos suplementos y compensaciones, con el objetivo de adecuar las remuneraciones hasta fin de año.

Las claves de los aumentos a las Fuerzas de Seguridad

Entre los principales cambios se destacan:

Gendarmería amplía el suplemento por Destino Estratégico de Operaciones a 3510 efectivos: la mejora será de entre 20% y 30% del haber neto , y llegará hasta 35% en las jerarquías más bajas.

En paralelo, Gendarmería y Prefectura actualizarán el Suplemento Zona para unos 16500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30% .

La PSA crea una bonificación para Aeroparque y Ezeiza, que alcanzará a 2100 efectivos y representará hasta 15% extra para las categorías más bajas.

La PFA incorpora un suplemento por Responsabilidad Profesional Sanidad y aumenta 30% la Compensación Custodia, Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

En conjunto, las medidas representan una inversión de más de $ 50.000 millones por mes, de acuerdo con lo informado por el Gobierno Nacional.

Gendarmería Nacional: cuánto cobro en septiembre

El Comandante General, máxima jerarquía, pasa a percibir $ 3.316.491,15 desde el 1° de septiembre de 2025, mientras que un Gendarme II, el escalón inicial, recibe $ 895.970,77.

Prefectura Naval Argentina (PNA)

El haber de un Prefecto General es igual al de su par en Gendarmería: $ 3.316.491,15 a partir de septiembre. Un Marinero, en cambio, percibe $ 985.567,87.

Policía Federal Argentina (PFA)

El salario base de un Comisario General asciende a $ 3.646.718,76 desde septiembre, mientras que el de un Agente llega a $ 1.105.123,47.

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Los salarios del personal de la PSA también fueron escalonados en cuatro etapas. Desde septiembre, un Comisionado General percibe $ 1.772.607,34, mientras que un cadete cobra $ 248.942,69.

Servicio Penitenciario Federal (SPF)

Desde el 1° de septiembre, un Inspector General pasa a cobrar $ 3.908.918,73, mientras que un Subayudante, categoría inferior, percibe $ 1.169.101,62.