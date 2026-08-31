El Gobierno oficializó este lunes el nuevo acuerdo paritario que cerró la semana pasada con los empleados del Estado Nacional.

Este dispone aumentos escalonados para los haberes de los trabajadores públicos desde septiembre hasta diciembre de este año. En total, el acumulado de este tramo alcanzará un 6,8%, a lo que se sumará un bono de $ 80.000 a fin de año.

La novedad se dio a conocer en el Decreto 832/2026 publicado en el Boletín Oficial este lunes, a poco menos de una semana de la reunión entre el Gobierno y los gremios estatales por el nuevo tramo paritario.

En el encuentro celebrado en la Secretaría de Trabajo, sin embargo, solo Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó el arreglo, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó y anticipó que convocará a un plenario para definir nuevas medidas de fuerza.

Nuevo aumento para estatales: de cuánto será

El nuevo incremento salarial para los trabajadores del Estado Nacional aplica a todo el personal, tanto permanente como no, dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 214.

Este implica cuatro subas escalonadas desde septiembre 2026 hasta diciembre “sobre las retribuciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes aprobadas vigentes al 31 de agosto”, con los siguientes valores:

Septiembre 2026 : aumento del 1,9%;

Octubre 2026: aumento del 1,8%;

Noviembre 2026: aumento del 1,6%;

Diciembre 2026: aumento del 1,5% más bono de $ 80.000;

El esquema será escalonado y se aplicará de forma automática mes a mes: cada suba correrá sobre el sueldo ya actualizado del mes anterior. Además, la última suba, la de diciembre, llegará junto con un bono de $ 80.000, que se pagará una sola vez.

El aumento alcanza a todo el personal permanente y no permanente del Estado nacional que está bajo el convenio colectivo general, es decir, a la gran mayoría de los trabajadores públicos.

También se actualizó el Premio Estímulo a la Asistencia, que reconoce con un monto extra a quienes no faltan o tienen pocas inasistencias justificadas: ese pago subirá en la misma proporción que los sueldos, de modo que quien cobre la asistencia perfecta pasará de $ 68.322 en septiembre a casi $ 72.000 en diciembre.

Por otro lado, se mantienen sin cambios hasta fin de año una serie de sumas fijas que ya venían cobrando los estatales desde hace tiempo.

Los cambios en la contratación de estatales.

UPCN vs. ATE: la paritaria estatal enfrenta a los gremios del sector

El acuerdo surgió de la negociación llevada a cabo el pasado martes entre funcionarios del Gobierno y los dos gremios estatales, UPCN y ATE, los cuales no llegaron a un acuerdo.

Es que, aunque UPCN aceptó la propuesta, ATE la rechazó . Sin embargo, el acuerdo quedó cerrado igual: la normativa vigente establece que, si el gremio mayoritario firma, alcanza para dar por válida la paritaria. ATE, de todos modos, adelantó que definirá sus próximos pasos en un plenario.

Tal como describió El Cronista, la interna gremial siempre se hizo ver en las actas, con UPCN como el gremio más dialoguista con el Gobierno, el que aceptaba las propuestas, y ATE como el opositor de línea más dura.

Sin embargo, esta rivalidad se solía mantener en las actas. Hasta ahora. Tras el último acuerdo, Rodolfo Aguiar, de ATE, profundizó sus críticas contra la conducción de UPCN.

El titular del sindicato cuestionó que hayan acompañado una pauta salarial que, según su evaluación, no permite recuperar el poder adquisitivo perdido y acusó a Andrés Rodríguez, titular de UPCN, de ser funcional al ajuste del Gobierno.