El Ejército Argentino concretó en Toay, provincia de La Pampa, la incorporación formal de los Vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR) Stryker 8x8. Foto: Gentileza Gobierno Argentina.

Este martes, el Gobierno nacional dio detalles sobre una medida clave para renovar la flota de transporte de las Fuerzas Armadas, plan que contempla ampliar la capacidad logística de distintos vehículos distribuidos en el país.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue el encargado de informar el anuncio en conferencia de prensa. Allí, confirmó la compra de 235 vehículos blindados Stryker a Estados Unidos para incorporar al Ejército, tras la firma de un acuerdo entre ambos países.

El portavoz calificó la adquisición como “un hito para el equipamiento militar” y sostuvo que estos móviles se sumarán a las recientes adquisiciones de 24 aviones F-16, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta operativa terrestre.

Imagen creada con ChatGPT

La firma del acuerdo contó con la participación de figuras clave de los Estados Unidos. Estuvieron presentes el embajador Peter Lamelas y Patrick Mason, subsecretario adjunto del Ejército estadounidense. Al respecto, Ravier destacó que esta operación es el resultado directo de la “excelente relación” que promueve Javier Milei con el país norteamericano .

El listado de vehículos incluye unidades destinadas al transporte de infantería, evacuación médica y unidades de comando. También se incorporarán vehículos de apoyo de fuego, lo que permitirá una modernización integral de las tareas que desempeña el Ejército Argentino en escenarios de conflicto.

“La soberanía no solo se declara, se ejerce. Una nación que invierte en sus Fuerzas Armadas y en sus sistemas de vigilancia tiene mayores herramientas para defender su soberanía, proteger sus recursos y fortalecer el control del mar”, remarcó Ravier.

“Tolerancia cero” de la pesca ilegal: cuánto dinero recaudó el Gobierno por multas

Por otro lado, Ravier compartió resultados en la lucha contra la pesca ilegal. Bajo una política de “tolerancia cero”, informó que los buques extranjeros sancionados este año ya abonaron más de $ 5300 millones.

Durante décadas, según planteó el portavoz, el Mar Argentino fue considerado una “zona liberada”. Esta situación permitió que embarcaciones extranjeras explotaran “sin freno” los recursos naturales del país .

“Vivíamos bajo gobiernos que decían defender nuestra soberanía, pero en los hechos miraban para otro lado mientras entregaban nuestros recursos a manos foráneas”, señaló el funcionario.

En este marco, detalló una serie de sanciones aplicadas recientemente. El buque “Ai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, fue multado por operar dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. Asimismo, las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, también de Vanuatu, junto al buque “Coimbra” de Portugal, recibieron sanciones económicas por los mismos motivos.

“El objetivo es claro: defender nuestro mar, garantizar que los argentinos puedan desarrollar la actividad pesquera en las aguas que nos corresponden y fortalecer nuestra soberanía frente a quienes pretenden vulnerarla”, cerró Ravier.