La inflación de la Ciudad de Buenos Aires en enero de 2026 fue del 3,1%, marcando una aceleración con respecto al dato de diciembre de 2025, cuando fue de 2,7%. Se trató del mayor número mensual en 10 meses. La última vez que se registró una cifra similar fue en marzo de 2025, cuando anotó un 3,2% de suba. Estos números impactan en el poder adquisitivo de las personas y en su costo de vida. Este lunes 23 de febrero, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) difundió cuánto necesitó realmente una familia porteña para ser clase media durante el último primer mes del año. De acuerdo con los datos oficiales del IDECBA, el ingreso mínimo para que una familia tipo (conformada por dos adultos y dos menores) sea considerada de clase media en CABA es de $ 2.201.157,24 mensuales. Ese monto marca el inicio formal del sector medio porteño. La clase media se extiende hasta quienes perciben cuatro veces el valor de la Canasta Total, lo que equivale a $ 7.043.703,15 por mes. Por encima de ese nivel, los hogares pasan a ser clasificados como sectores acomodados. El IDECBA divide a los hogares porteños en seis estratos socioeconómicos según su capacidad de cubrir distintas canastas de consumo. La línea de indigencia se ubica en menos de $ 767.412,90, que corresponde al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Los hogares por debajo de ese monto no logran cubrir siquiera sus necesidades alimentarias. La línea de pobreza se fija por encima de $ 767.412,91, valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros gastos esenciales. Quienes superan ese nivel pero no alcanzan la Canasta Total, valuada en $ 1.760.926, son considerados no pobres vulnerables. Entre ese valor y hasta $ 2.201.157,23 se ubica el sector denominado “medio frágil”. Recién por encima de ese ingreso comienza la clase media propiamente dicha. Para que una familia tipo no sea considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires debe ganar al menos $ 1.760.925,79 por mes, que es el valor de la Canasta Básica Total. Si sus ingresos están por debajo de ese monto, el hogar queda dentro de la categoría de pobreza, mientras que por debajo de $ 767.412,90 se lo considera en situación de indigencia. Estos valores muestran que la inflación sigue presionando sobre el presupuesto de los hogares porteños. Un punto clave del informe es que las canastas del IDECBA no incluyen el gasto en vivienda, lo que vuelve aún más exigente la realidad para quienes alquilan. Se estima que alrededor del 35% de los hogares porteños no son propietarios. Durante el tercer trimestre de 2025, el alquiler promedio en CABA fue de $ 454.388 para un monoambiente, $ 618.452 para un dos ambientes y $ 939.565 para un tres ambientes, valores que siguieron aumentando en el último tramo del año.