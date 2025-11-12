La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP)fijó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas, además de los sueldos se estableció la continuidad del bono.

Como las escalas salariales de los trabajadores del servicio doméstico no se ajustan desde septiembre, el Gobierno formalizó el cónclave mediante la Resolución 2/2025 que convocó la CNTCP, que fijó la reunión en el Ministerio de Capital Humano .

Paritarias empleadas domésticas: cuáles son los aumentos

En el encuentro se analizaron los siguientes temas:

Nuevas escalas salariales para todas las categorías de las empleadas domésticas.

La continuidad o actualización del bono no remunerativo que venció en septiembre.

Según informaron las fuentes del sindicato en exclusiva a El Cronista, el nuevo aumento estableció las siguientes subas:

1,4% de aumento y un bono de $ 14.000 para noviembre.

1,3% de aumento y un bono de $ 14.000 para diciembre.

Bono no remunerativo de $ 14.000 (para personal sin retiro o con más de 16 horas semanales)

Todas las subas se incorporan al salario del mes anterior y no toman como base la escala de octubre a diferencia de otras paritarias, aunque no incorpora el bono al haber básico remunerativo .

Asimismo, las partes no acordaron un aumento retroactivo a octubre. Pese a que desde el sindicato explicaron que los salarios son casi de esclavitud, también remarcaron que el Gobierno y las cámaras tomarían como referencia la inflación y no darían un aumento mayor al 2,5% en total.

El reclamo sindical por los extras

Sin embargo, los representantes sindicales anunciaron que llevarían dos solicitudes adicionales a la mesa de negociación:

Zona Desfavorable: El cumplimiento y actualización del adicional por zona desfavorable y sentenciaron que, si no se otorga, se va a judicializar. Viático e Indumentaria: exigirán que se concrete la entrega de elementos de trabajo y el pago de viáticos a las personas que no los están recibiendo.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica en noviembre y diciembre?

Noviembre

Supervisor/a

Con retiro: $465.899,32 mensuales / $3.734,78 por hora

Sin retiro: $518.965,43 mensuales / $4.090,52 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $432.853,45 mensuales / $3.535,82 por hora

Sin retiro: $481.817,14 mensuales / $3.876,44 por hora

Caseros

Sin retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora

Sin retiro: $470.636,41 mensuales / $3.735,76 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $379.774,94 mensuales / $3.095,74 por hora

Sin retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora

Diciembre

Supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora

Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora

Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

¿Qué adicionales se suman al salario básico?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.