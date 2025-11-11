La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados correspondiente al mes de noviembre, junto con el aumento de haberes previsto por la ley de movilidad.

El bono será de $70.000 y alcanzará a los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban el haber mínimo, quienes en total cobrarán la suma de $403.085,39. El mismo estará integrado por $333.085,39 de haber con aumento más el refuerzo.

Por otra parte, el incremento general de 2,8% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones se aplica de acuerdo con la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado por el INDEC.

Asimismo, quienes superen el haber mínimo también serán alcanzados por la medida recibiendo un monto proporcional hasta alcanzar dicha cifra total.

¿Cómo quedan las pensiones y asignaciones con aumento y bono en noviembre?

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

$336.468,31.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez

$303.159,77.

AUH

$119.691.

AUH por Hijo con Discapacidad

$389.733.

Asignación Familiar por Hijo en

$59.851 (para el primer rango de ingresos).

Con este refuerzo, el Gobierno busca compensar el impacto de la inflación y garantizar que los sectores más vulnerables del sistema previsional mantengan su poder adquisitivo.

Todas las prestaciones se abonarán en las fechas establecidas en el calendario oficial de pagos entre el lunes 10 y el viernes 28 de noviembre, según la terminación del DNI.

Fuente: Shutterstock S.Toey

Bono extraordinario ANSES: fecha de cobro para los jubilados

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas