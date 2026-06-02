Celebran las empleadas del hogar: el Gobierno obliga a los empleadores a un pago extra cada cuatro meses. Fuente: Shutterstock

Las empleadas domésticas en Colombia han visto un avance notable en el reconocimiento de sus derechos laborales. Durante muchos años, su trabajo fue a menudo menospreciado y en numerosas ocasiones se realizó de manera informal. En tiempos recientes, el marco jurídico ha sido reformulado con la finalidad de promover condiciones más justas, una mayor regularización y la supervisión adecuada por parte de las autoridades competentes.

Con la promulgación de la Ley 2466 de 2025, se efectuaron modificaciones significativas en materia de jornada laboral, así como en los procesos de cotización a la seguridad social y en la obligatoriedad de formalizar contratos por escrito. Estas alteraciones buscan equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores del servicio doméstico, brindando una mayor transparencia y respaldo jurídico.

No obstante, más allá de las modificaciones legales, persisten responsabilidades que muchos empleadores pasan por alto, especialmente en lo que respecta a la dotación, la afiliación a seguridad social desde el primer día, así como el pago proporcional de las prestaciones sociales. El incumplimiento de estas regulaciones podría dar lugar a conflictos laborales y posibles sanciones.

Ley 2466 de 2025: así cambian las reglas para trabajadoras domésticas en Colombia

La Ley 2466 de 2025 ha introducido modificaciones relevantes en las condiciones laborales de quienes prestan servicios domésticos. Uno de los cambios más significativos es la imposición de formalizar la relación laboral mediante un contrato escrito, además de una regulación más estricta en relación con la jornada laboral y el cumplimiento de las obligaciones asociadas a los aportes para el sistema de salud y pensiones.

A través de este reglamento, el Estado busca garantizar que las trabajadoras del hogar cuenten con una protección social efectiva desde el inicio de la relación laboral. De igual forma, se fortalece la supervisión institucional para evitar prácticas informales que han afectado al sector históricamente, promoviendo una mayor equidad y estabilidad en el ámbito del empleo doméstico.

Las mejoras en los derechos laborales de las empleadas domésticas en Colombia en 2025 (foto: archivo). Shutterstock

Empleadores deben registrar a empleadas domésticas en salud y pensión desde el primer día

La obligación de garantizar el pago del salario acordado y de reconocer todas las prestaciones sociales correspondientes recae en el empleador. Es fundamental que las cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones sean calculadas proporcionalmente al tiempo trabajado durante el mes, tomando como base el salario devengado y el descanso dominical remunerado.

El Ministerio del Trabajo de Colombia subrayó que la afiliación al sistema general de seguridad social constituye un requisito esencial desde el inicio de la vinculación laboral, incluso en los casos en los que la trabajadora sea contratada por días. Esto incluye, sin excepciones, los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.

Empleadores deberán pagar a trabajadoras domésticas con nuevas reglas

Uno de los aspectos menos evidentes es la **obligación de entrega de dotación**. Según lo establece el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo, las trabajadoras domésticas tienen derecho a recibir vestuario y calzado de labor cada cuatro meses, siempre que su ingreso sea igual o inferior a dos salarios mínimos legales vigentes y hayan completado más de tres meses de servicio.

Dicha dotación debe proporcionarse en especie y en los plazos estipulados: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Adicionalmente, se aconseja dejar un registro escrito de la entrega, debidamente firmado por ambas partes y es esencial que la trabajadora se comprometa a utilizarla exclusivamente para actividades laborales, dado que un uso inadecuado podría comprometer futuras dotaciones.