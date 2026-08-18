Las negociaciones salariales atraviesan una etapa en la que los acuerdos buscan sostener mecanismos de actualización periódica frente a la evolución de los precios. En ese escenario, la Asociación Bancaria comunicó una nueva actualización para los trabajadores del sector y anticipó cuándo volverán a sentarse a negociar con las cámaras empresariales.

La organización sindical informó que el incremento correspondiente a julio de 2026 será del 2,1% y que el mecanismo de actualización continuará durante agosto. La negociación paritaria, según precisó, se retomará durante la segunda quincena de septiembre.

Salario bancario: cuánto quedó el sueldo inicial en julio

Con la actualización correspondiente a julio, el salario inicial de los trabajadores bancarios quedó establecido en $2.463.757,68, según informó la Asociación Bancaria.

A ese monto se suma la participación en las ganancias (ROE), calculada en $71.219,54. De esta manera, el ingreso inicial, considerando ambos conceptos, alcanza los $2.534.977,22.

La organización sindical aclaró que la actualización se aplica sobre “todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas”, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales.

Paritarias bancarias: cuánto aumentaron los salarios en siete meses

De acuerdo con el comunicado difundido por la Asociación Bancaria, las actualizaciones acumuladas entre enero y julio representan un 19,3% sobre los salarios de diciembre de 2025.

El sindicato sostuvo que el mecanismo busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector y señaló: “De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

La actualización de julio, del 2,1%, forma parte de ese esquema de incrementos aplicado durante los primeros siete meses del año.

Día del Bancario: cuál es el monto mínimo

El comunicado también estableció el monto correspondiente al Día del Bancario, que quedó fijado en un mínimo de $2.196.354,74.

La cifra, según la Asociación Bancaria, deberá ser corregida por las futuras actualizaciones salariales.

Paritaria bancaria: cuándo volverán a negociar

El esquema acordado continuará durante agosto de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance utilizado hasta el momento.

Para la próxima etapa de la negociación, la Asociación Bancaria informó que las conversaciones con las cámaras empresariales se retomarán en la segunda quincena de septiembre.

De esta manera, el sector mantendrá durante agosto el mecanismo vigente y dejará para septiembre una nueva instancia de discusión salarial.