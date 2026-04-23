El uso de la lavadora en determinados horarios puede salir muy caro en España. Así lo advierte la normativa vigente, que permite imponer multas de hasta 3000 euros a quienes utilicen este electrodoméstico cuando el ruido supere los límites legales establecidos, especialmente durante la noche. Esta situación se da en un contexto en el que miles de hogares buscan ahorrar en la factura eléctrica aprovechando las horas más baratas del día. Poner la lavadora u otros electrodomésticos ruidosos durante la noche puede considerarse una infracción si genera molestias a los vecinos. Justamente, la normativa sobre contaminación acústica establece que, en horario nocturno, el nivel de ruido permitido dentro de las viviendas suele situarse entre 25 y 30 decibelios. Sin embargo, una lavadora puede superar fácilmente esos valores, alcanzando más de 50 decibelios, especialmente durante el centrifugado. De esta manera, ahorrar en energía podría significar una multa gravísima. La ley contempla sanciones económicas que pueden llegar hasta los 3000 euros, dependiendo de la gravedad del caso y de la reincidencia. Estas multas se aplican cuando se comprueba que el uso del electrodoméstico vulnera las normas de convivencia y descanso, independientemente de que el usuario esté intentando beneficiarse de un tramo horario con electricidad más barata. El problema se agrava porque muchos consumidores ajustan sus hábitos al precio de la luz. Actualmente, el coste de la electricidad varía cada día y presenta grandes diferencias según la hora. En jornadas recientes, las franjas más económicas se concentraron en el mediodía y primeras horas de la tarde, con precios incluso cercanos a cero euros por megavatio hora. Por ejemplo, entre las 14 h y las 15 h, el megavatio por hora se cotiza a -0.11 euros. Mientras que las horas nocturnas y de la mañana temprana fueron considerablemente más caras: 75.27 euros por megavatio hora entre las 23 y 24 h y 87.8 euros entre las 00 y 01 h. Esto genera una aparente contradicción: aunque tradicionalmente se asocia la madrugada con tarifas más bajas, los datos recientes muestran que las mejores horas para usar la luz en España pueden darse en pleno día. Ante este escenario, los expertos recomiendan extremar la precaución. Usar la lavadora en horarios permitidos y optar por programas más silenciosos puede evitar conflictos con los vecinos y sanciones económicas elevadas. La búsqueda del ahorro en la factura eléctrica no exime del cumplimiento de la ley, y el exceso de ruido sigue siendo motivo suficiente para recibir una multa de hasta 3000 euros.