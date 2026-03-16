Criar a un hijo en Argentina es cada vez más caro. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mantener a un chico en edad escolar costó en febrero $616.484, si se consideran los gastos básicos y el tiempo de cuidado necesario para su desarrollo. Ese valor surge de la canasta de crianza, un indicador que estima el costo mensual de criar a niños de entre 0 y 12 años. El cálculo incluye desde alimentos, educación y transporte hasta la valorización del tiempo dedicado al cuidado diario En febrero, el INDEC estimó los siguientes costos mensuales: Una particularidad del indicador es que no solo contempla gastos en bienes y servicios, sino también el valor económico del tiempo destinado al cuidado de los chicos. Para estimarlo, el INDEC toma como referencia la remuneración del personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas, lo que permite calcular el costo de las horas de cuidado requeridas según la edad. La canasta de crianza se compone de dos grandes rubros: el costo de bienes y servicios y el valor económico del tiempo de cuidado que requieren los chicos según su edad. De acuerdo con el último informe, para niños de 6 a 12 años el costo total mensual de $616.484 se divide en: En los otros tramos de edad también se observa esta combinación de gastos. Por ejemplo: Para estimar el componente de bienes y servicios, el organismo toma como referencia la canasta básica total utilizada para medir la pobreza, ajustada mediante coeficientes de “adulto equivalente” según la edad. El informe también muestra cómo se incrementó el costo de la crianza en los últimos doce meses. En febrero de 2025, por ejemplo, la canasta para chicos de entre 6 y 12 años se ubicaba en $503.935. Un año después, el valor trepó a $616.484, lo que refleja el impacto de la inflación en los gastos vinculados a la crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.