De acuerdo con la política de actualización mensual, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán este mes un incremento en sus haberes a partir de mayo de 2026. Este ajuste responde a la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que busca que las asignaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios. A diferencia del sistema anterior que era trimestral, ahora la ANSES aplica ajustes todos los meses. El porcentaje de suba se rige por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC, pero con un desfasaje de dos meses. Es decir, para el cobro de mayo se toma como referencia la inflación de marzo. Con este mecanismo, el monto total de la asignación escala de los $ 136.666 actuales a $ 141.312 por cada hijo. Es clave recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación. Así quedan los números para mayo de 2026: Ese dinero acumulado lo vas a poder cobrar todo junto el año que viene, siempre y cuando presentes la Libreta AUH a tiempo. Hacé el trámite a través de la app mi ANSES para no perder este beneficio. Por otra parte, si tenés hijos menores de 4 años, recordá que en ciertos componentes del programa se percibe el total sin estos descuentos. Además del haber mensual, las familias que reciben la AUH cuentan con dos apoyos extra que son vitales para la canasta básica: El cronograma se ordena por la terminación del documento: