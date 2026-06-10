Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina, según el INDEC. Foto: ChatGPT.

En esta noticia Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina en junio de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el indicador de la canasta de crianza, que mide cuánto cuesta cubrir los gastos vinculados a educación, transporte, alimentación e indumentaria de los hijos.

Este índice suele emplearse para revisar cuotas alimentarias y es una referencia clave para jueces y abogados en causas por alimentos.

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina en junio de 2026

Según el dato más actualizado que publicó el INDEC, la canasta de crianza varía de manera considerable en relación con la edad del menor:

Menores de 1 año: $ 515.236

Niños de 1 a 3 años: $ 616.046

Niños de 4 a 5 años: $ 538.587

Niños de 6 a 12 años: $ 676.431

El costo más alto se encuentra en la franja que va de los 6 a los 12 años.

La canasta de crianza del INDEC mide el costo mensual de criar a niñas, niños y adolescentes. Fuente: EFE.

Canasta de crianza del INDEC: qué gastos contempla el cálculo oficial

La canasta de crianza del INDEC mide el costo mensual de criar a niñas, niños y adolescentes y se divide en dos grandes componentes: los bienes y servicios indispensables para su desarrollo y el costo del tiempo destinado a su cuidado. El indicador busca reflejar el gasto integral que enfrentan las familias.

En el rubro de bienes y servicios se contemplan los principales gastos de la crianza, entre los que se destacan:

Alimentación.

Salud.

Transporte.

Educación.

Vestimenta.

Vivienda.

A esto se suma el costo del cuidado, que estima el valor económico de las horas de atención y acompañamiento que requieren los menores de edad según cada etapa de crecimiento.

Cuántas horas de cuidado requiere cada etapa

El informe también calcula la cantidad mensual de horas necesarias para la crianza: