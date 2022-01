Recta final para el aumento de tarifas de gas: cuánto subirán a partir de marzo

Aunque la definición política del Gobierno es que las tarifas van a aumentar este año hasta un 20% , un porcentaje menor que la evolución de los salarios (y también muy por debajo de la inflación prevista), ayer comenzaron las audiencias públicas no vinculantes para darle un marco de legalidad al proceso.

El curso administrativo (se elevará un informe que supervisarán Carlos Zannini, de la Procuración del Tesoro; y Carlos Montero, de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN) terminará en una actualización que llegaría el 1 de marzo .

La fecha está atada a que no se repitan las discusiones internas dentro del Frente de Todos en relación a la política energética y tarifaria. Estas diferencias demoraron en 2021 las actualizaciones hasta mediados de año.

Déjà vu



Algunas señales anticipan que se podría revivir lo sucedido entonces . Las convocatorias a las audiencias públicas las hicieron por separado el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Secretaría de Energía, para poner en consideración en dos actos públicos distintos cuestiones que tienen impacto sobre los usuarios, que ven en sus boletas el costo integrado de producir, transportar y distribuir el bien.

Es que el cronograma de las audiencias determinó que ayer iniciara la que se restringe exclusivamente a transporte y distribución de gas, segmentos regulados.

El lunes 31 la cartera que conduce Darío Martínez -y que depende del ministro de Economía, Martín Guzmán-, exhibirá escenarios sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que se traslada a las tarifas (pass through).

Como los usuarios residenciales pagan menos que el costo medio de abastecimiento, que incluye la producción local y las importaciones, el Estado se hace cargo de la diferencia mediante subsidios a la demanda.

Con todo, si el Gobierno decide cambios en la forma de remunerar a las petroleras por su producto para bajar el déficit fiscal, un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Enargas debería convocar a una nueva audiencia pública, lo que extendería los plazos de definición.

Actualmente, los hogares pagan en pesos el gas a un promedio equivalente a u$s 1,80 por millón de BTU, con un costo medio cercano a los 4 dólares.

Esa porción de las facturas representa el 41% del total y se mantiene congelada en pesos desde abril de 2019. Por efectos de la devaluación del peso contra el dólar, lo que en ese momento se abonaba u$s 4,62 pasó a los u$s 1,80 de ahora.

Durante casi 4 horas, las transportistas y distribuidoras de gas natural por redes justificaron que necesitan un incremento en sus ingresos de entre 70% y 120% (que sería de 30% final para los usuarios) para hacer frente a los mayores costos de mantenimientos, salarios e inversiones prioritarias en los caños, las mínimas para asegurar la confiabilidad y seguridad del suministro.

Después, intervinieron los defensores de usuarios, asociaciones de consumidores, diputados e individuos particulares.

La Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) presentó un documento en el que reveló que las etapas de mayores inversiones fueron en los años de "normalización" tarifaria (la Convertibilidad y el macrismo), con un promedio de u$s 163 y u$s 213 millones anuales, frente a los u$s 70 y u$s 84 millones por año que desembolsaron con sus márgenes de rentabilidad e ingresos acotados (de 2002 a 2015 y de 2020 al presente).

La rentabilidad promedio desde 1993 sobre el patrimonio neto fue negativa en un 3%, señalaron.