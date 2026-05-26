Al eliminar la comisión por pagos con tarjetas de crédito, ese ahorro debería trasladarse al precio final del combustible.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aguarda el informe mensual de precios de paridad de importación de combustibles de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para definir esta semana las tarifas que regirán en junio.

Cardona se reunirá este martes con la Ursea, mientras técnicos de la Dirección Nacional de Energía y del Ministerio de Economía y Finanzas afinan los detalles del anuncio.

La ministra señaló que el precio del barril de petróleo no ha descendido y que las fluctuaciones en las paridades de importación se mantienen desde marzo. Además, informó que se monitorea el suministro y el comportamiento del consumo en las fronteras con Brasil y Argentina.

Consultada sobre la capacidad de Ancap para absorber un eventual ajuste, Cardona afirmó que la petrolera estatal viene planificando y que contrató un seguro para abril y mayo para protegerse frente a oscilaciones bruscas de los precios internacionales.