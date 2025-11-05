El Ministerio de Capital Humano explicó que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un beneficio especial que les permitirá obtener hasta $ 120.000 mensuales gracias a un programa del organismo previsional.

El objetivo de esta medida del Gobierno es aliviar el gasto cotidiano de los adultos mayores sin representar un costo adicional para el Estado, debido a que se trata de un acuerdo con distintos organismos privados.

¿Cómo es el programa que devuelve $ 120.000 a jubilados y pensionados?

ANSES ofrece su programa de reintegros que permite acceder hasta $120.000, según Capital Humano, que surgen de la suma de beneficios aplicables mediante el uso del programa y las siguientes promociones especiales.

Banco Nación: ofrece un 5% adicional de reintegro (con tope de $20.000 mensuales) en compras con tarjetas de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO. Asimismo, los jubilados y pensionados acceden a una cuenta remunerada con TNA del 32% sobre saldos de hasta $500.000.

Banco Galicia: brinda hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. También ofrece una cuenta remunerada FIMA con TNA del 33,2%, sin tope de saldo.

El programa de rebajas alcanza a las principales cadenas de supermercados del país. Los porcentajes van desde el 10% hasta el 20% según el comercio y la categoría de productos que se elija:

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento en la mayoría de los productos, que se incrementa al 20% en artículos de perfumería y limpieza. Estos beneficios no tienen tope de reintegro, aunque no son acumulables con otras promociones vigentes.

Coto y La Anónima: proporcionan un 10% de descuento sin límite en prácticamente todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y algunas marcas específicas.

Josimar: se destaca con el porcentaje más alto, ofreciendo un 15% de rebaja sin tope en la mayoría de los productos.

Carrefour: aplica un 10% de descuento con un límite de reintegro de $ 35.000 mensuales.

Día: ofrece un 10% de descuento con un tope de $ 2.000 por cada compra individual. A diferencia de otras cadenas, este beneficio sí se puede combinar con otras promociones del local.

Las excepciones generales incluyen productos cárnicos, artículos de electrónica y marcas seleccionadas que cada cadena determine.

¿Cómo acceder a estos beneficios de ANSES?

Para aprovechar los descuentos, es necesario realizar las compras con tarjeta de débito vinculada a la prestación previsional de ANSES.

En el caso de los reintegros y cuentas remuneradas, se activan de forma automática según el banco donde se cobren los haberes.