La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó importantes cambios el calendario de pagos de noviembre para los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El esquema de liquidaciones fue adecuado a los feriados nacionales del mes y las nuevas fechas de cobro contemplarán un incremento de 2,1% en línea con el dato de inflación de septiembre publicado por el INDEC.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

El viernes 21 será feriado por el Día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional. En estos días, los bancos no realizarán las liquidaciones correspondientes. De esta manera, las fechas quedaron de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Cuánto cobran los jubilados en noviembre con aumento y bono

Los adultos mayores cobrarán con incremento de 2,1% y el bono de $ 70.000, por lo que los haberes quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

PUAM : $ 336.520,52 ($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 303.205,46 ($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos : $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

Jubilación máxima: $ 2.241.788,48

Cuándo cobra AUH y SUAF en noviembre

Los beneficiarios de la AUH y de las Asignaciones Familiares cobrarán sus haberes según el siguiente calendario de pagos:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Cuánto cobran los titulares de la AUH y SUAF en noviembre

El incremento de 2,1% también aplicará para los beneficiarios de las asignaciones, quienes percibirán los siguientes haberes: