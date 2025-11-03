En esta noticia
- Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: cuánto cobro en noviembre 2025
- Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: cuánto cobro en noviembre 2025
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuánto cobro en noviembre 2025
- Asignación por Embarazo: cuánto cobro en noviembre 2025
- Asignación por Prenatal: cuánto cobro en noviembre 2025
- Asignación por Maternidad: cuánto cobro en noviembre 2025
- Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Pensiones No Contributivas: cuánto cobro en noviembre 2025
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Prestación por Desempleo
- Con aumento y bono, en cuánto queda la jubilación mínima en noviembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones no Contributivas y de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF).
Según definió el Gobierno en base al esquema previsional actual, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes de noviembre con un aumento del 2,1%, conforme con el índice de inflación de septiembre que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Por otra parte, el organismo continuará con el pago del bonoadicional de $ 70.000 a un grupo de beneficiarios. A continuación, el calendario de pagos completo informado por la ANSES.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: cuánto cobro en noviembre 2025
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: cuánto cobro en noviembre 2025
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuánto cobro en noviembre 2025
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo: cuánto cobro en noviembre 2025
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal: cuánto cobro en noviembre 2025
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad: cuánto cobro en noviembre 2025
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas: cuánto cobro en noviembre 2025
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Con aumento y bono, en cuánto queda la jubilación mínima en noviembre
Las prestaciones otorgadas por ANSES subirán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que informó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad se rige por el Decreto 274/24. Este, toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad anunció que continuará entregando elbono de $ 70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo:
Jubilación mínima: $ 403.150,64 ($ 333.150,64 del haber actualizado más $ 70.000 del bono adicional)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $ 336.520,51 ($ 266.520,51 del haber actualizado más $ 70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva: $ 303.205,45 ($233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Jubilación máxima: $ 2.241.568,43