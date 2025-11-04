En esta noticia Qué se definió en el último acuerdo paritario

El personal doméstico se mantiene sin aumentos desde septiembre de 2025, con lo que el sueldo que cobrarán este mes permanecerá igual.

Sin embargo, el Gobierno nacional oficializó este martes la convocatoria a una nueva sesión para definir un próximo aumento salarial para las empleadas domésticas del país.

Se oficializó a través de la Resolución 2/2025, de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), publicada en el Boletín Oficial.

Cuánto cobra una niñera en noviembre de 2025

El CNTCP convocó la reunión para este viernes 7 de noviembre para analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del sector. La reunión se realizará a las 10.30 en la sede de la Secretaría de Trabajo en Avenida Leandro N. Alem 650.

La última actualización salarial del sector había quedado rezagada frente a la inflación acumulada en los últimos meses. Esto generó reclamos de los representantes gremiales por una recomposición que permita mantener el poder adquisitivo.

Tarifas mínimas por hora en octubre:

Personal para tareas generales con retiro : $ 3052,99

Personal para tareas generales sin retiro : $ 3293,99

Supervisor con retiro : $ 3683,21

Supervisor sin retiro: $ 4034,05

La Ley 26.844 establece distintas categorías según las tareas realizadas y la carga horaria, lo que genera escalas salariales particulares para cada caso.

Quienes efectúen labores como niñeras cobrarán lo siguiente:

Con retiro : $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Qué se definió en el último acuerdo paritario

El último acuerdo paritario para las empleadas domésticas se cerró en septiembre de 2025. Allí se fijó un incremento del 1% en septiembre y el pago de bonos no remunerativos durante julio, agosto y septiembre.

Hay expectativa por la reunión del 7 de noviembre y la posibilidad de fijar una nueva paritaria para el último tramo del año.