Descuentos en el trámite de la licencia de conducir

En distintas entidades del país, los adultos mayores pueden acceder a un descuento del 50% en el trámite de la licencia de conducir al presentar una credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). No obstante, los requisitos, la edad mínima y las condiciones para obtener este beneficio dependen de la legislación de cada estado. Para 2026, Jalisco, Sonora, Querétaro y Guanajuato se encuentran entre las entidades que mantienen este apoyo.

Aunque el organismo emite la credencial que permite acceder al descuento, no es el organismo encargado de regular los trámites vehiculares. La aplicación de este beneficio corresponde a las secretarías de Finanzas o de Movilidad de cada estado, las cuales establecen quiénes pueden obtener la rebaja y bajo qué requisitos.

Ya es oficial | Otorgarán licencias de conducir con descuento a jubilados de Jalisco, Sonora, Querétaro y Guanajuato Shutterstock

Si eres una persona adulta mayor y planeas tramitar por primera vez, renovar o reponer tu licencia de conducir, podrías pagar únicamente la mitad del costo, siempre que cuentes con una credencial vigente del INAPAM y vivas en una entidad donde este programa se encuentre disponible.

Estados que ofrecen el descuento del 50%

Además de Jalisco, otras entidades incorporaron este beneficio dentro de su normatividad.

En Sonora, la reducción aplica a personas mayores de 60 años y pensionados para trámites de expedición, renovación o reposición de la licencia.

Querétaro también concede el descuento a quienes cuenten con credencial vigente del INAPAM, así como a jubilados y pensionados. En este caso, además de la documentación habitual, se solicita una póliza de seguro de responsabilidad civil del vehículo utilizado durante la evaluación práctica.

En el Estado de México, el beneficio está disponible para licencias particulares tipo A y C destinadas a personas mayores de 60 años o titulares de una credencial del INAPAM.

Por su parte, Chiapas y Veracruz aplican la rebaja al presentar la tarjeta vigente en los módulos correspondientes, mientras que Guerrero y Colima la extienden tanto a licencias de automovilista como de motociclista.

En Guanajuato, el descuento se refleja en los derechos por expedición o refrendo para personas adultas mayores y jubiladas.

En el caso de Jalisco, la Ley de Ingresos 2026 establece una reducción del 50% para personas de 65 años o más en trámites de expedición, refrendo, reposición o duplicado de la licencia.

Para el resto de las entidades, se recomienda consultar directamente con las oficinas estatales de recaudación o movilidad, ya que algunos gobiernos implementan programas temporales de apoyo o descuentos especiales.

Documentos para el descuento en la licencia de conducir

Quienes deseen acceder a la reducción deberán presentar la documentación que solicite la autoridad estatal. Generalmente se requiere:

Credencial vigente del INAPAM.

Identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Dependiendo del estado, también puede ser obligatorio aprobar un examen médico o de la vista antes de concluir el trámite. Una vez verificados los documentos, el descuento suele aplicarse de manera automática al momento de realizar el pago.

La licencia permanente continúa en el debate

En entidades como la Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Morelos existe la posibilidad de obtener una licencia de conducir permanente, es decir, con vigencia indefinida.

Sin embargo, legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una iniciativa para eliminar este esquema en la capital del país y sustituirlo por un modelo de renovación periódica, mediante el cual todos los conductores, incluidos los adultos mayores, tendrían que acreditar nuevamente sus aptitudes físicas y de manejo.

La propuesta no afectaría a quienes ya cuentan con una licencia permanente expedida antes de 2007 o durante el periodo en que volvió a emitirse entre 2024 y 2025, ya que el principio de no retroactividad protege los derechos adquiridos.