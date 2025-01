Javier Milei ha comenzado a abrir la economía proteccionista de Argentina, recortando aranceles en un intento por reducir los altos precios en todo, desde freidoras hasta productos electrónicos.

Los argentinos están haciendo pedidos a Amazon por primera vez y los supermercados están comenzando a abastecer sus estantes con detergente para ropa Tide y atún enlatado ecuatoriano, mientras el presidente libertario desmantela una red de aranceles y regulaciones que han hecho que muchos productos importados sean casi inasequibles.

Una freidora de aire Black & Decker que se vende por 100 dólares en Estados Unidos se vende por 289 dólares en Argentina, según listados de minoristas en línea. Un vestido lencero de Zara que cuesta 25 dólares en Estados Unidos se vende a 67 dólares en el país, mientras que un iPhone 15 de Apple a la venta por 799 dólares en Estados Unidos cuesta 2.800 dólares.

El salario promedio argentino es menos de una cuarta parte del nivel estadounidense .

Los argentinos se quejan de que los productos electrónicos, ropa y otros bienes producidos en el país, cuyos fabricantes están protegidos de la competencia y enfrentan una gran carga fiscal, también tienen precios excesivos.

"Todo es caro"...y la diferencia de calidad se nota mucho", dijo Matías, trabajador del gobierno municipal de Buenos Aires. "Soy amigo de la industria argentina, pero no a cualquier precio".

La nueva misión de Javier Milei según Financial Times: freidoras de aire asequibles

Con el objetivo de reducir los precios al consumidor y acelerar la caída de la inflación anual de tres dígitos de Argentina, el gobierno de Milei ha recortado los aranceles sobre docenas de productos, desde cremas para el acné hasta urnas funerarias.

El gobierno ha eliminado la burocracia en la agencia de aduanas de Argentina, incluida una regla que requería que los representantes de los fabricantes locales aprobaran algunas importaciones de sus rivales extranjeros.

La administración de Milei también ha triplicado la cantidad anual que los argentinos pueden pedir desde el exterior para uso personal a 3.000 dólares, eximiendo de aranceles los primeros 400 dólares. Amazon comenzó a ofrecer envío gratuito de algunos productos desde su tienda de Estados Unidos a Argentina en noviembre.

"Estamos reduciendo los aranceles que sustentan el desastroso plan para reemplazar las importaciones [con producción nacional]", dijo Milei en un evento empresarial en octubre.

"Ha castigado a toda la sociedad con bienes y servicios de peor calidad a un precio más alto, en beneficio de unos pocos privilegiados". El 22 de diciembre, el gobierno dejó de cobrar un impuesto general del 7,5 por ciento a todos los bienes importados y un impuesto del 30 por ciento a las compras con tarjeta de los argentinos en el extranjero.

Los cambios pusieron a Argentina en el rumbo opuesto al de gran parte del resto del mundo. En los últimos años, los países europeos y Estados Unidos han erigido nuevas barreras comerciales para proteger a las industrias nacionales de las importaciones baratas de China y otros lugares.

Las empresas manufactureras argentinas advierten que un aumento de las importaciones podría devastar un sector que emplea a casi una quinta parte de los trabajadores y que ya ha sido duramente golpeado por la crisis económica del país. La actividad manufacturera disminuyó un 12,7 por ciento en los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.

"Las importaciones han aumentado, la demanda ha disminuido y nuestros costos han aumentado", dijo Pablo Yeramian, director del grupo textil Norfabril, que ya ha recortado el 15 por ciento de sus 280 empleados. "Estamos tratando de resistir, pero esperamos recortar más".

Las empresas dijeron que el gobierno de Milei aún tenía que resolver los altos impuestos y el rígido mercado laboral que han convertido a Argentina en uno de los países de América Latina más caros para hacer negocios.

"Quieren eliminar todos los obstáculos para las empresas extranjeras, pero no me han eliminado los obstáculos a mí", dijo Yeramian. "No estamos en igualdad de condiciones".

Las reformas de Milei son el último movimiento del péndulo para la economía argentina. Los gobiernos del movimiento peronista de izquierda, que está aliado con los sindicatos, han implementado aranceles y subsidios para promover la industria nacional, mientras que los gobiernos de derecha en las décadas de 1970 y 1990 eliminaron las restricciones, lo que provocó oleadas de cierres industriales.

Milei ha dicho que quiere desatar las fuerzas del mercado para reorientar la economía argentina hacia sectores en los que tiene una ventaja competitiva: agricultura, minería, energía y tecnología, que en conjunto emplean sólo al 12 por ciento de los argentinos.

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y líder del principal partido peronista, dijo en noviembre que Milei "quiere reducirnos nuevamente a una simple colonia que explota materias primas y al diablo con todo lo demás".

La economía se volvió más cerrada de lo que había estado en décadas bajo el predecesor peronista de Milei, Alberto Fernández, quien buscó proteger las escasas reservas de divisas limitando la capacidad de las empresas para pagar a los proveedores.

Las restricciones perturbaron gravemente a los fabricantes y minoristas, lo que provocó escasez de productos, incluidos neumáticos. "La única forma de importar algo era conocer a alguien en el gobierno a quien pudiera pagarle debajo de la mesa para saltarse la cola", dijo Ricardo Martinoglio, director ejecutivo de la cadena de ferretería Lüsqtoff, que importa y renombra sus productos.

El gobierno de Milei resolvió esos problemas a principios de 2024, eliminando los largos tiempos de espera para los pagos y creando un bono en dólares para ayudar a las empresas a pagar las deudas que habían acumulado con los proveedores.

Ahora, Martinoglio dijo que los recortes arancelarios del gobierno le permitirían dejar de aumentar los precios a pesar de la tasa de inflación mensual aún alta de Argentina del 2,4 por ciento. "Mi taladro costará lo mismo en dos meses, pero su salario habrá aumentado", dijo, ya que los empleadores actualizan periódicamente los salarios según la inflación.

Manuel Sánchez Gómez, director de Frávega, el minorista de productos electrónicos más grande de Argentina, dijo que la reapertura de la economía y la estabilización macroeconómica de Milei habían "mejorado mucho" las perspectivas comerciales.



"Nuestro horizonte de planificación ha pasado de unos dos meses a tres años". Pero Miguel Guerendiain, que administra el pequeño negocio de ropa de su esposa Josefina, dijo que temía que los cambios fueran demasiado rápidos: "Hace un año, no podíamos encontrar cremalleras debido a todos los problemas. Pasar de eso a una economía completamente abierta sería un error".

Dijo que los impuestos representaban el 40 por ciento de sus precios y argumentó que el actual arancel del 35 por ciento sobre la ropa era necesario para nivelar el campo de juego. El Ministerio de Economía se negó a comentar si se reduciría.

Julio Rodríguez Rabellini, economista de la Cámara de Comercio de Argentina, dijo que el peso de la manufactura en la economía "probablemente se reduciría" bajo el gobierno de Milei.

Pero dijo que el gobierno estaba actuando "con bastante cuidado", señalando que había reducido los aranceles, en lugar de eliminarlos. Milei está limitado por la membresía de Argentina en Mercosur, el bloque comercial sudamericano, que impone un arancel común de hasta el 20 por ciento a los bienes externos y sólo permite a los países un número limitado de exenciones. Milei calificó al Mercosur de "prisión" en su cumbre de noviembre.

Un funcionario de la secretaría de industria y comercio de Argentina dijo que el gobierno sólo recortaría los impuestos internos cuando pudiera hacerlo "sin romper el equilibrio fiscal", que es la columna vertebral del programa económico de Milei.

Varios de los impuestos que enfrentaban los fabricantes fueron fijados por las provincias, agregaron. Marcelo Figueiras, presidente del fabricante argentino de medicamentos Richmond Laboratories, que exporta y vende localmente, dijo que Milei había "hecho bien" para estabilizar la economía este año, pero aún tenía que diseñar una "estrategia clara" sobre la industria.

"No espero subsidios ni otras ventajas, pero existe el dumping", afirmó. "Hay muchas empresas competitivas [que] han sobrevivido al péndulo de Argentina, y el gobierno ahora debería establecer reglas claras y razonables que dejen de oscilar y nos permitan a todos crecer".