En esta noticia SOS China

La visita de Kirstalina Georgieva, titular del FMI al yacimiento de YPF en Loma Campana , Neuquén, no sólo será todo un símbolo del modelo de generación de dólares atado al petróleo y el gas con el que el Gobierno busca estabilizar la economía, potenciar el crecimiento y pagarle al Fondo Monetario Internacional. También coincidirá con un momento delicado en la zona: los intendentes locales están encabezando reclamos por la falta de obras en rutas, mientras cada vez más cámaras sectoriales advierten por una expansión de los sectores primarios de espaldas a la producción industrial en el país por la apertura de la competencia china.

“La visita al país es una fuerte señal de apoyo al Gobierno y el viaje a Vaca Muerta es una anécdota que muestra la importancia del sector y es lo que me imagino quiere resaltar el Gobierno”, señala Alejandro Werner, ex jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, actualmente al frente de un podcast sobre el tema. Según Werner, no es infrecuente que haya visitas de la conducción del Fondo a emprendimientos económicos de envergadura o proyectos sociales. “Hemos acompañado en su momento a Christine Lagarde en Perú y en Jamaica a viajes similares”, detalló.

Se trata, por ahora, de una convocatoria totalmente encabezada por YPF, donde Horacio Marin oficiará de anfitrión, por ahora sin la participación de referentes de otras compañías. La petrolera estatal encabeza la mayoría de los proyectos para expandir la producción y exportación de petróleo , que está batiendo récords de acuerdo con las mediciones de la secretaría de Energía.

En el último Staff Report que publicó el organismo en mayo pasado, en tanto, se destaca en varias oportunidades el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), así como la ley de modernización laboral y los cambios en la Ley de Glaciares y la prometida derogación de la Ley de Tierras, como todo un paquete para fortalecer el “environment” para generar un “boost” de la inversión extranjera en la Argentina, que por ahora es una materia pendiente de la gestión de Javier Milei, más allá de la retórica y los anuncios realizados.

Sin embargo, el “momentum” del arribo de Georgieva a Vaca Muerta coincide con dos postales del lado B de la expansión petrolera y minera en la Argentina.

Por un lado, en las últimas horas crecieron los reclamos por más obra pública nacional en infraestructura vial ligada al abastecimiento de insumos del yacimiento modelo. Justamente, el recorte de las partidas de obras públicas fue una de las claves con las que el Gobierno logró en estos dos años el superávit fiscal con el que satisfizo históricas demandas del FMI. Pero el estado de las rutas está poniendo un límite a esa estrategia de “pisar la caja” a cualquier costo.

Este fin de semana, en la previa de la llegada de la comitiva oficial con el Fondo, los intendentes de la localidad de Catriel, al norte de Río Negro, y 25 de Mayo, en La Pampa, encabezaron un acto en conmemoración del primer aniversario de un accidente que causó 4 muertes en la ruta nacional 151. El emotivo encuentro resaltó la urgencia de que se retomen los trabajos en la zona.

Se trata de una traza que está por tramos intransitable, dado el intenso tráfico que explotó a partir de la llegada de arena y maquinaria pesada para Vaca Muerta, y que ante la falta de mantenimiento se transformó en una trampa mortal para las familias. La ruta había sido pensada para el paso de frutas desde la zona de el Alto Valle , con menor peso promedio, de acuerdo con la Federación de Personal Vial de la Argentina.

Hoy el gobierno provincial de Río Negro está pidiendo a la Nación el traspaso de los más de 500 kilómetros de ruta para hacerse cargo de las obras dado que la situación es insostenible. El Poder Ejecutivo nacional, en tanto, está en proceso de licitar grandes tramos de la red vial para que el sector privado se encargue de las obras a cambio del cobro de peajes.

SOS China

La llegada de Georgieva a Vaca Muerta se produce además en un contexto de alarma por el contraste entre el boom petrolero y minero con la retracción de la industria manufacturera ligada justamente a esos rubros.

También en las últimas horas hubo un reclamo puntual de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada, que advirtió por la pérdida de terreno frente a la llegada de productos terminados desde China.

Crecen las importaciones vía courier de productos fabricados en China Maxx-Studio

En particular, la entidad expresó honda preocupación dado que el proyecto minero conocido como Vicuña, con inversiones previstas por U$S7.100 millones, cerró la primera gran contratación de módulos, estructuras y materiales con una compañía china que traerá todo terminado desde el exterior.

Se trata del proyecto impulsado por las compañías Lundin Mining y BHP en la provincia de San Juan, que de esta manera desarrollará todo el campamento habitacional para albergar 4.500 trabajadores a través de una compra al exterior a un gigante chino.

“La decisión plantea una discusión clave para el futuro de la minería argentina: cómo garantizar que estas inversiones también impulsen empleo, industria y desarrollo local de las economía nacional y regional”, indicó la cámara a través de un comunicado.

Se trata de un caso más en el que el ingreso de producción desde mercados donde el Estado subsidia las materias primas y el financiamiento desplaza la oferta local. En el sector petrolero, la llegada de caños para ductos desde India hechos con acero chino ya habían desatado polémicas. Desde el Gobierno llaman a las compañías argentinas a competir y bajar los precios, pero las firmas domésticas exigen igualdad de condiciones para sobrevivir.

Así está la discusión de fondo sobre el modelo Milei como contexto para la visita de Georgieva este martes en Vaca Muerta. Los sectores que generan divisas y le permiten al Banco Central acumular divisas, como pide el Fondo, marchan a toda velocidad.

Como se publicó en esta columna la semana pasada, sin embargo, mientras en junio la producción petrolera batió récords en junio de acuerdo con datos oficiales, las fábricas metalúrgicas del sector de energía tuvieron una caída del 6,3% respecto de un año atrás, según datos de la asociación de industrias metalúrgicas, Adimra.