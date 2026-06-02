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A fines de marzo, el Gobierno de Javier Milei dispuso una actualización salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. El último tramo de los incrementos impactará en los sueldos de mayo de 2026, que se cobran en junio.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 10/2026 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar.
Aumento para las Fuerzas Armadas: cómo quedan las escalas en junio 2026
El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo, fundamentales en junio, que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC).
Entre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran:
- Suplementos por función o destino
- Adicionales por zona geográfica
- Bonificaciones por especialidad o formación
- Antigüedad en el servicio.
La escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en junio de 2026.
Por otro lado, sobre fin de mes, el personal de las Fuerzas Armadas cobrará el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026: el comúnmente llamado aguinaldo se abona el 30 de junio y corresponde a un 50% del mejor salario recibido este año.
Cómo quedan las escalas de las Fuerzas Armadas en junio 2026
Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado desde el 1° de mayo, a cobrarse en junio, a los cuales se les debe adicionar el aguinaldo:
|Grado
|Haber mensual Mayo 2026
|Teniente General, Almirante, Brigadier General
|$ 3.161.227
|General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
|$ 2.819.120
|General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
|$ 2.568.496
|Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
|$ 2.249.776
|Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
|$ 1.956.072
|Suboficial Mayor
|$ 1.580.610
|Mayor, Capitán de Corbeta
|$ 1.541.059
|Suboficial Principal
|$ 1.401.249
|Capitán, Teniente de Navío
|$ 1.276.302
|Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
|$ 1.242.227
|Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
|$1.135.195
|Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
|$ 1.092.677
|Teniente, Teniente de Corbeta
|$ 1.023.416
|Sargento, Cabo Principal
|$ 980.975
|Subteniente, Guardiamarina, Alférez
|$ 926.881
|Cabo Primero
|$ 880.369
|Cabo, Cabo Segundo
|$ 814.831
|Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
|$ 742.200
|Voluntario 2da., Marinero 2da.
|$ 686.838
Cómo quedan las escalas de la Policía de Establecimientos Navales en junio 2026
Por su parte, los miembros de la Policía de Establecimientos Navales recibirán las siguientes cifras junto al aguinaldo correspondiente:
|Cargo jerárquico
|Cifra del mes
|Comisario Inspector
|$ 974.487
|Comisario
|$ 935.355
|Sub Comisario
|$ 870.011
|Oficial Principal
|$ 758.765
|Oficial Inspector
|$ 690.264
|Oficial Subinspector
|$ 577.305
|Oficial Ayudante
|$ 478.197
|Oficial Subayudante
|$ 420.571
|Subescribiente
|$ 686.712
|Sargento Primero
|$ 518.787
|Sargento
|$ 497.137
|Cabo
|$ 398.633
|Agente de Primera
|$ 385.310
|Agente de Segunda
|$ 379.074