La Legislatura porteña había aprobado la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social en la cual avanzó la idea de crear una cárcel que esté a cargo del Gobierno del Ciudad, pero que se construya en terrenos fiscales de Ezeiza.

Según aclaró María Inés Parry, la legisladora la UCR/Evolución y presidenta de la comisión de Justicia, en “Tiempo de Policiales” por ATP Radio, “la Ciudad ya tiene su esquema de comisarías y alcaidías, pero también va a tener su propia cárcel, que requiere que haya una firma de un convenio porque se necesita saber dónde se va a ubicar”.

¿Dónde va a estar instalada la nueva cárcel?

“Creemos que la ubicación (de la nueva cárcel) podría ser en terrenos federales en Ezeiza, pero todo eso es materia de conversación del Poder Ejecutivo y no del Legislativo”, precisó la legisladora porteña.

Complejo Penitenciario Federal II

Tal como dijo Perry, no sólo se traen penitenciarios a la cárcel, sino que también “se van a formar”. En tanto, sostuvo: “tuvimos un amplio consenso, ya que todas las fuerzas políticas hemos votado a favor de esta creación. Se busca una refuncionalidad, un cambio de concepción”.

“Tenemos una cosmovisión diferente en la Ciudad, que tiene que ver con crear desde cero el Servicio Penitenciario y con una realidad diferente”, explicó al respecto del proceso de creación de cárceles y reinserción de delincuentes al sistema.

La legisladora indicó que se nutrieron de la experiencia de otros países al considerar la resocialización de quienes están privados de su libertad. Ante esta idea, el bloque habla “de un plan de vida y de espacios interdisciplinarios para tratar de dotar de la mayor cantidad de herramientas posibles para esa resocialización”.

Por otro lado, Parry sostuvo que el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) “le dio formación a los policías que están en comisarías y alcaidías para trabajar en esos lugares, que no son espacios para que personas privadas de su libertad cumplan las penas ahí”.

“Esos lugares son para la primera consulta judicial, pero por fallas arrastradas desde la pandemia hasta acá, donde no se transfirieron a los presos al sistema penitenciario generó comisarías y alcaidías abarrotadas. Esto generó la formación adicional de los efectivos que estaban allí”, precisó.

Según aclaró Perry, la legisladora que aún hace falta que se concrete el convenio de traspaso entre el gobierno Nacional y el porteño, para que finalmente sea refrendado por la Legislatura. “Desde principios de año hasta ahora anuncios en los que se hablaba de hacer el traspaso, pero nunca se hizo”, lamento.

“Como tenemos la situación de crisis y fatiga en el sistema de alcaidías y comisarías creamos un sistema penitenciario propio. Hay un proyecto para transferir personas privadas de su libertad desde la cárcel de Villa Devoto - la única existente en la Capital Federal- a Marcos Paz, pero falta que se cierre”, detalló Parry.

Cárcel en una isla

En relación con la propuesta del ex candidato a legislador porteño y ex entrenador de fútbol Ricardo Caruso Lombardi para construir una cárcel en el agua, la edil opinó:

“Ramiro Marra también hizo una propuesta similar y me recordó a una película donde hacen una prisión de máxima seguridad en un barco. Es un poco fantasioso en un principio”.

“Para empezar, no hay una isla disponible para algo así. Además, se necesita un esquema de competencia y conversaciones que se están llevando adelante. Todo eso que se dice forma parte del desconocimiento que existe”, explicó.

Por último, Parry aseguró: “La alternativa posible es un convenio con el Ejecutivo Nacional, que incluya traspaso de competencias y un esquema con espacio para la construcción de la cárcel y la preparación del personal”.