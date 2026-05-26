Irán acusó a Estados Unidos de violaciones “flagrantes” del alto el fuego y prometió defender a la república islámica después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y embarcaciones.

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní declaró que la república islámica “no dejaría ninguna maldad sin respuesta” tras los ataques estadounidenses del lunes.

A pesar del recrudecimiento de las tensiones, las conversaciones entre bastidores para finalizar un acuerdo que extendería el alto el fuego por 60 días, reabriera el estrecho de Ormuz y sentara las bases para las negociaciones sobre los programas nucleares de Irán continuaron.

Los principales negociadores de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, el influyente presidente del Parlamento, y el canciller Abbas Araghchi, regresaron a Teherán a última hora del martes tras dos días de conversaciones en Doha con mediadores de Qatar .

Tasnim, una agencia de noticias semioficial afiliada ala Guardia Revolucionaria de Irán, citó a una persona cercana a las negociaciones según la cual estas fueron positivas y condujeron a avances.

La agencia agregó que las discusiones en Doha se centraron en la liberación de u$s 24.000 millones de activos iraníes retenidos en el exterior como parte del acuerdo, con Irán exigiendo que la mitad de los fondos se desembolse en la primera fase del acuerdo.

Los mediadores llevan días trabajando para cerrar un acuerdo que extienda el frágil alto el fuego del 8 de abril por 60 días, reabra gradualmente el estrecho de Ormuz y conduzca a nuevas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló durante el fin de semana que Washington y Teherán estaban cerca de completar un acuerdo. Pero luego dijo que había instruido a los negociadores estadounidenses a “no apresurarse a cerrar un trato” con Irán, diciendo que “ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el martes que había mucho “ida y vuelta sobre el lenguaje específico del documento inicial, por lo que llevará unos días”.

“El presidente ha expresado su deseo de concretarlo”, dijo a periodistas durante una visita a India. “Va a hacer un buen trato o no hará ningún trato”.

Los precios del petróleo subieron el martes tras los ataques estadounidenses, después de haber caído el lunes en medio de las esperanzas de un acuerdo para reabrir el estrecho. El Brent, el referente internacional, subió un 3,9% hasta los u$s 99,90 por barril.

Los militares estadounidenses dijeron que los ataques contra los buques iraníes se realizaron en “legítima defensa” y acusaron a las embarcaciones de intentar colocar minas en el estrecho, por el que normalmente pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

Según los términos propuestos, Irán permitiría gradualmente la reapertura del estrecho y retiraría las minas de la vía marítima. No cobraría a los buques ninguna tarifa durante el período de 60 días, según personas informadas sobre las conversaciones.

También comenzarían las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, con un compromiso de discutir si la república islámica diluye o entrega su reserva de uranio altamente enriquecido.

Donald Trump señaló durante el fin de semana que Estados Unidos e Irán estaban cerca de completar un acuerdo. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

A cambio, Estados Unidos acordaría, en fases, un alivio de las sanciones y el desbloqueo de los activos iraníes retenidos en el exterior, aunque eso dependería del progreso hacia un acuerdo final.

Trump dijo repetidamente que quiere que Irán entregue lo que él describe como su “polvo nuclear”.

El lunes publicó que el uranio altamente enriquecido “será entregado de inmediato a los Estados Unidos... o, preferiblemente, en conjunto con la república islámica de Irán, destruido in situ, o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso y evento”.

El descongelamiento de los activos iraníes retenidos en el exterior era el último “punto de fricción serio” en las negociaciones, informó el martes la agencia de noticias iraní Fars, citando a una persona cercana a las conversaciones.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, con Irán retaliando mediante el cierre del estrecho y el lanzamiento de andanadas de misiles y drones contra los estados del Golfo.

Los ataques estadounidenses se produjeron mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había ordenado a los militares del país intensificar sus ataques contra Hezbollah, el grupo militante respaldado por Irán, en el Líbano.

“Estamos en guerra con Hezbollah”, dijo Netanyahu en un video publicado el lunes. “No estamos levantando el pie del acelerador. Al contrario, les he ordenado pisar el pedal aún más fuerte”. Israel dijo el lunes que había atacado más de 70 posiciones de Hezbollah en todo el Líbano.

Irán dijo repetidamente que el Líbano debería estar cubierto por cualquier acuerdo de paz a largo plazo con Washington.