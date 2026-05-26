En esta noticia Las búsquedas con más movimiento relacionadas al aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC), o aguinaldo, es uno de los momentos más esperados por los trabajadores y jubilados en Argentina. Al cobrarse en dos cuotas anuales, este ingreso extra altera de forma previsible las dudas que se vuelcan en internet.

Para ver este movimiento, Google Trends es la herramienta ideal. Esta plataforma gratuita mide la popularidad de las búsquedas en una escala de 0 a 100.

Al mirar el registro de los últimos cinco años en Google, el comportamiento de los argentinos se repite como un reloj: el interés por la palabra “aguinaldo” pasa casi todo el año en niveles mínimos, pero experimenta dos saltos cantados en junio y en diciembre.

Fuera de esos meses, el tema prácticamente desaparece de las búsquedas , lo que muestra cómo los internautas van al buscador exclusivamente cuando se acerca la fecha de cobro.

La curva abandona la estabilidad del resto de los meses para experimentar dos saltos verticales marcados por año y esta estacionalidad responde a la primera cuota del aguinaldo de mitad de año (junio) y la segunda previa a las Fiestas (diciembre).

El gráfico del último año confirma la tendencia al exponer con claridad la escalada alcanzada en diciembre de 2025, donde el término tocó el valor máximo de popularidad (100).

Gráfico de interés a lo largo del tiempo. Refleja la búsqueda "aguinaldo" a lo largo del último año.

Tras ese pico vinculado al cierre de año, las consultas cayeron a niveles mínimos durante el verano. Sin embargo, el registro más reciente muestra cómo la aguja volvió a subir lentamente hacia mayo de 2026, marcando la cercanía con el cobro de la cuota de mitad de año.

Las búsquedas con más movimiento relacionadas al aguinaldo

El monitoreo de las últimas 24 horas expone cuáles son las dudas que se aceleraron de forma repentina en el buscador.

Los temas relacionados en ascenso

Google agrupa los conceptos generales detrás de las palabras exactas. En las últimas horas, los universos temáticos que más crecieron están ligados a los organismos previsionales y el calendario .

Búsquedas relacionadas a la palabra "aguinaldo".

ANSES (Government agency) y Anses (Topic) registraron una suba del 450% en relación al período anterior, concentrando el interés de los beneficiarios de la seguridad social.

Retirement (Topic) subió un 110%, vinculando directamente el cobro del plus salarial con jubilados y pensionados. June (Month) Mostró un incremento del 100%, reflejando la expectativa por el inicio del mes de pago.

Consultas exactas en categoría Breakout

Las frases textuales ingresadas por los usuarios muestran un marcado vuelco hacia el sector de la tercera edad y las fórmulas de liquidación. Cuatro de las consultas principales entraron en nivel Breakout, lo que representa el crecimiento masivo y repentino de un término en referencia con el período anterior .

“anses pagos jubilados mayo 2026” y “aguinaldo jubilados anses junio 2026” muestran cómo los usuarios buscan confirmar los cronogramas oficiales de haberes con la primera cuota del SAC.

“como se calcula el aguinaldo en argentina” refleja la búsqueda activa de la fórmula contable para verificar los próximos depósitos.

“anses aguinaldo” (+500%) y “fecha de cobro jubilados junio 2026” (+300%) completan las consultas con mayor aceleración de la jornada.